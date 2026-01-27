坐骨神經阻斷提供非手術緩解疼痛途徑

長期下背痛合併臀部或腿部放射性疼痛是許多民眾熟悉卻又深受困擾的症狀，臨床上常被稱為「坐骨神經痛」，但很多人聽到神經痛，特別是與脊椎相關問題，常立即聯想到手術，遲遲不敢就醫，只能長期忍受疼痛折磨；麻豆新樓醫院神經外科醫師張昂傑表示，並非所有坐骨神經痛病人都需要接受手術治療，在藥物治療與復健效果有限情況下，可使用「神經阻斷術」等非手術治療方式來緩解疼痛。

張昂傑醫師指出，坐骨神經痛並非單一疾病，而是神經受到壓迫或刺激所引發的症候群，「神經阻斷術」屬於微創止痛治療，是在超音波或X光等影像導引下，將藥物精準注射至受影響的神經周圍，透過消炎及抑制疼痛訊號傳導達到快速止痛效果；治療關鍵在於精準，透過正確影像定位與專業判斷，不僅能降低併發症風險，也有助於確認疼痛來源，成為後續治療重要依據；部分患者接受神經阻斷術後後疼痛大幅改善，可避免進一步手術；若效果良好但維持時間有限，經保守治療治療三個月後，可評估是否進一步接受健保給付的高頻熱凝療法。

神經阻斷術雖然傷口極小、施作時間短，多數患者可在短時間內明顯改善疼痛，甚至可於當天返家，不影響日常生活，但並非適用於所有患者，需由專業醫師依據病因及神經受壓狀況進行評估，若出現下肢無力持續惡化、麻木感加重，或合併大小便功能異常等警訊，仍應及早接受完整檢查與評估，以免延誤治療時機。