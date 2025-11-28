坐高市早苗總裁位置自拍惹議 陳宥丞：自民黨常態接待流程
政治中心／綜合報導
民眾黨出訪日本同行的北市議員陳宥丞，坐在高市早苗辦公桌椅的照片引發爭議，挨轟沒禮貌，他解釋是自民黨常態接待流程，但名嘴批不會閱讀空氣、也沒紀律分寸，另外黃國昌觀摩日本街頭政治集會，稱台灣公共空間都被搞戒嚴，綠營狠酸走讀活動爆衝突、黃國昌才是把街頭變恐懼。
聲源：民眾黨主席黃國昌：「可以在高市早苗首相，她在自民黨的總裁辦公室，當中合照留影。」
民眾黨日本行，遭爆大咖政要沒見到，倒是有和自民黨總裁高市早苗的辦公桌合照，同行的北市議員陳宥丞還一屁股坐在位置上，被網友酸國中生畢業旅行水準，沒想到陳宥丞還留言反嗆只有青鳥沒思考，爭議不只一樁！
陳宥丞還曬出跟前總理麻生太郎合照，一度讓外界以為見到了嗎？立刻被眼尖網友抓包，發舊照取暖，以為拿舊照片就能呼嚨嘛！
民眾黨台北市議員陳宥丞訪日期間PO和日本前總理麻生太郎合照，遭網友發現是之前舊照。（圖／翻攝自陳宥丞臉書）
立委（民）張宏陸：「一兩個市議員去，就要跟人家見大咖，人家大咖這麼有空喔，全世界很多國家去到日本，要跟她講很多事情，阿你這什麼團你這畢業旅行團，博取一些聲量而已，人家日本國會議員都看不出來嗎。」
台北市議員（民眾）陳宥丞：「自民黨總裁室，其實邀請各國的來賓，以及國會議員，共同在桌子上面一起合影，是一個非常常態性的行為，是一個主人的禮貌邀請，客人的基本回應。」
政治評論員溫朗東：「日本人最重要是讀空氣，他不會告訴你說什麼事情不能做，你自己要守紀律跟分寸，你坐在人家那個首相的那個位置上面，人家辦公室讓給你就給你禮貌，就算給你客氣了，意思就是說我人沒有要見你，但是你來者是客。」
名嘴批就是不會閱讀空氣，另外民眾黨主席黃國昌，則走上街頭社會觀察，看到車站外就能辦政治集會活動，又忍不住偷酸，讓綠營聽不下去。
民眾黨主席黃國昌訪日期間，上街頭實地觀摩政治集會活動。（圖／翻攝自黃國昌IG）
民眾黨主席黃國昌：「地鐵站出來參加這些活動多方便，為什麼在台灣，公共空間全部都被搞戒嚴。」
立委（民）陳培瑜：「我認為黃國昌比誰都還要清楚，因為他自己上次辦那個走讀，他還製造了非常多現場的衝突，甚至還造成警察人員的受傷，我認為真正在街頭搞戒嚴，真的把街頭變成一個，讓人覺得恐懼的人，其實才是黃國昌。」
要黃國昌先看看自己辦的走讀活動，才害多少員警受傷，這趟參訪民眾黨想拚外交，但屢屢凸槌惹爭議，只怕是形象再扣分！
原文出處：坐高市早苗總裁位置自拍惹議 陳宥丞：自民黨常態接待流程
