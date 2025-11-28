坐高市早苗辦公桌挨轟 陳宥丞反嗆「井底之蛙」：常態接待流程之一

台北市 / 林彥廷 綜合報導

民眾黨主席黃國昌近日率領黨內青年團訪日，而台北市議員陳宥丞在臉書上分享訪日心得，其中他曬出在日本首相兼自民黨總裁高市早苗辦公室參觀的照片，坐在辦公桌上的照片引發網友批評。對此，陳宥丞今（28）日發文回應，藍綠白都有在總裁桌位置合影，這樣一個行禮如儀的流程，到了某些側翼媒體眼中，見獵心喜，刻意操作，意識形態作祟，也凸顯這群人，這些媒體以管窺天，井底之蛙之醜態。

陳宥丞在發出照片後隨即遭網友質疑「沒家教沒禮貌，進去辦公室隨便坐人家位置擺拍，丟盡台灣人的臉」、「你可以不要這麼丟臉好嗎？」、「真的很丟人」等。他當下也回應網友「你有沒有判斷能力？知不知道是獨立思考？你有來過自民黨參訪？自民黨幹部請我坐下來拍照的！台灣就是有你們才會只有青鳥沒有思考！」

而陳宥丞今日再次發文回應，他指出，自民黨總裁室邀請貴賓入座拍照本就是他們常態的接待流程之一，不同國籍來賓受邀坐下拍照，為參訪留作紀念。簡單的說，只要去過自民黨參訪過的，幾乎都會留下一張難得且有意義的照片，更能感受自民黨接待來賓的熱情。

陳宥丞表示，歷來台灣赴日參訪考察交流，不分國會或地方議員，藍綠白都有在總裁桌位置合影，這樣一個行禮如儀的流程，到了某些側翼媒體眼中，見獵心喜，刻意操作，意識形態作祟，也凸顯這群人，這些媒體以管窺天，井底之蛙之醜態。

陳宥丞說，新聞露出後日方友人和我們表達感到詫異，訝異台灣的黨媒生態如此低劣。都什麼年代了，竟然還有總裁的位置一般人民不能坐的迂腐思維，這才是真正的可悲。「我跟他說沒事的，因為在台灣我們可以競爭，但外交上不要鬥爭。」

