坑殺外國客！？ 西門伴手禮「泡芙」比賣場貴125元
台北西門町賣伴手禮小泡芙價格比賣場貴一百多塊，賣場賣95元，結果伴手禮店賣180到220元。雖然店家有推出買三或買五送一活動，但仍認為不合理。
周末一早西門町出現觀光人潮，當然來這不只要吃吃喝喝，更多人都跑到一家家伴手禮，裡頭擠滿客人，要把台灣的好味道帶回家鄉，只是這價格，常見的不論是零食名產還是茶包，似乎賣的價格都貴上好幾倍，以義美泡芙3入價格來說，在西門町伴手禮店普遍都是180元，但這還不是最貴。有民眾發現，部分店家賣到220元，對比超商一入賣38塊，三入賣114塊價差就達106元，賣場價差更多落差125元。
店員：「我們家單價低，所以我們有全館混搭。」
雖然伴手禮店都有買三送一、買五送一活動，但大多都還是比賣場、超商賣得更貴。除了義美泡芙，像是三點一刻奶茶包，西門町賣220元，賣場則賣189元，這價差也來到31元。
從數據來看，國內外觀光客來到台北旅遊，西門町一定會出現在行程中，就以今年一到七月，西門町的訪客數飆到1525萬人次，比101年726萬人次整整多出一倍。
人潮帶來錢潮，觀光客大買特買之際，這價格...。外國觀光客：「一個賣那麼便宜，一個賣那麼貴這樣不好。」
民眾：「因為觀光區的確，會比較稍微貴一點，是可以接受但是，賣到（貴）三倍是有點太誇張。」
有的人認為觀光景點，本來就比較貴，畢竟還要加上租金人事成本，但也有認為這價差太大，遭轟難怪國旅一年不如一年。
