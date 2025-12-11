坑殺消費者？ 彰化同個菜市場青蒜價格差3倍

彰化縣 / 綜合報導

又到了品 嘗 烏魚的季節，但有民眾到彰化菜市場購買料理所需的青蒜，卻買到一肚子氣，因為同一個菜市場，這攤的青蒜一斤230元，另一攤卻只賣75元，價差高達3倍，讓她難以接受，攤商解釋，青蒜有分平地與高山，品質不同價格就會有差異，買菜的時候還是要貨比三家。

烏魚切塊下鍋倒入米酒去腥，再切點青蒜下鍋提味，陣陣香氣不斷冒出，冬天正值烏魚產季，彰化市民眾要做烏魚料理，到當地的菜市場要購買1支青蒜，攤商說1斤230元，秤重後收39元，民眾離開後愈想愈不對。

到另一攤購買青蒜，這家1斤賣75元，這2支秤重後只要15元，她回去原來那一攤理論，攤商當場降價到1斤190元，還退給她7塊錢，但同一個菜市場價差卻高達3倍，讓她難以接受。當事民眾馬小姐說：「這個舉動讓我覺得說，好像真的很不老實，哪有人繞了一圈回來，變減40塊的，(青蒜)看起來是沒有什麼太大的差別。」

到底是價格比較混亂還是青蒜被刻意賣貴了，其他民眾認為可能是品質的差異，價格才會不同，民眾(非當事人)說：「也許是比較美啊，也許是隔天了啊，還是要去比較看看啦，有些可能是有機的。」菜市場攤商解釋，青蒜產地不同品質也會不同。

菜市場攤商(非當事人)說：「平地的葉子比較粗，比較黑，然後高山的就是像這樣綠綠的，比較脆，(平地青蒜)這個蒜白比較短，高山的尾巴漂亮，正常就差不多120元，130元這樣而已，價錢沒有那麼貴。」攤商解釋，目前青蒜是當季，產量與價格比較平穩，要賣到1斤230元的高價除非是過年期間，購買之前最好還是貨比三家。

