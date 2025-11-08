娛樂中心／黃韻靜 綜合報導

《Go Go Taiwan》最新一集前進金門烈嶼（小金門），主持人段慧琳 Windy 搭檔「外島特派員」小鹿，兩人趁著小金門芋頭季節盛產，不但挖芋頭、搓芋圓，還搭上最新推出的迷彩觀光電瓶車深度探訪戰地文化地標，一路從農田踩到坑道，從文化館唱到芋頭冰店，收穫滿滿也笑果連連。

這

坑道模擬射擊有模有樣！唱軍歌太熟練段慧琳被虧根本是志願役

小鹿以及段慧琳

趟旅程不只有在地特產，還意外挖掘出兩位主持人的「軍旅 DNA」。小鹿自曝：「我們家從我爺爺、爸爸、我到弟弟，全家男丁都在金門當兵，根本是金門長期VIP！」段慧琳一聽秒開唱軍歌，連唱四、五首，讓小鹿傻眼直呼：「妳趕快承認妳簽過志願役好嗎？根本士官長！」兩人從軍營記憶一路唱進后麟射擊館的模擬戰訓中心，讓工作人員笑翻：「這集根本《新軍歌日記》！」

烈嶼鄉長洪若珊親自接待兩人遊覽小金門，帶著他們搭乘迷彩電瓶車、走訪八達樓子、烈嶼文化館，再轉戰「芋花園」感受農事體驗。小鹿一邊挖芋頭一邊哀號：「不是說來吃芋頭嗎？怎麼變成農夫修行？」節目還帶觀眾搶先直擊芋頭節活動現場，看見重達5公斤的芋頭王，讓小鹿驚呼：「比小孩還重！」

節目後段也介紹烈嶼的親子新亮點「習山湖公園」，以及壯觀的玄武岩地質、戰地坑道與夕陽美景，並在人氣冰店品嚐芋頭冰。段慧琳表示：「我以為這集是美食行腳，結果根本是軍旅文化大考驗！」小鹿也笑說：「我們兩個應該是有史以來最懂金門的搭檔了！」

兩人精彩遊小金門的《Go Go Taiwan》烈嶼特輯，將在11月9日上午11:00播出。

原文出處：坑道模擬射擊有模有樣！唱軍歌太熟練段慧琳被虧根本是志願役

