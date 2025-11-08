坑道模擬射擊有模有樣！唱軍歌太熟練段慧琳被虧根本是志願役
娛樂中心／黃韻靜 綜合報導
《Go Go Taiwan》最新一集前進金門烈嶼（小金門），主持人段慧琳 Windy 搭檔「外島特派員」小鹿，兩人趁著小金門芋頭季節盛產，不但挖芋頭、搓芋圓，還搭上最新推出的迷彩觀光電瓶車深度探訪戰地文化地標，一路從農田踩到坑道，從文化館唱到芋頭冰店，收穫滿滿也笑果連連。
這
小鹿以及段慧琳
趟旅程不只有在地特產，還意外挖掘出兩位主持人的「軍旅 DNA」。小鹿自曝：「我們家從我爺爺、爸爸、我到弟弟，全家男丁都在金門當兵，根本是金門長期VIP！」段慧琳一聽秒開唱軍歌，連唱四、五首，讓小鹿傻眼直呼：「妳趕快承認妳簽過志願役好嗎？根本士官長！」兩人從軍營記憶一路唱進后麟射擊館的模擬戰訓中心，讓工作人員笑翻：「這集根本《新軍歌日記》！」
小鹿以及段慧琳
烈嶼鄉長洪若珊親自接待兩人遊覽小金門，帶著他們搭乘迷彩電瓶車、走訪八達樓子、烈嶼文化館，再轉戰「芋花園」感受農事體驗。小鹿一邊挖芋頭一邊哀號：「不是說來吃芋頭嗎？怎麼變成農夫修行？」節目還帶觀眾搶先直擊芋頭節活動現場，看見重達5公斤的芋頭王，讓小鹿驚呼：「比小孩還重！」
段慧琳以及小鹿
節目後段也介紹烈嶼的親子新亮點「習山湖公園」，以及壯觀的玄武岩地質、戰地坑道與夕陽美景，並在人氣冰店品嚐芋頭冰。段慧琳表示：「我以為這集是美食行腳，結果根本是軍旅文化大考驗！」小鹿也笑說：「我們兩個應該是有史以來最懂金門的搭檔了！」
段慧琳以及小鹿
兩人精彩遊小金門的《Go Go Taiwan》烈嶼特輯，將在11月9日上午11:00播出。
原文出處：坑道模擬射擊有模有樣！唱軍歌太熟練段慧琳被虧根本是志願役
更多民視新聞報導
粿粿王子疑裸擁照遭外流！網揭2人拍照心境：有點變態
茵聲另一半「月收要20萬」 點3原因曝：做不到！
星光歌手控遭小16歲「1夜6次老公」勒昏 喊：家暴我
其他人也在看
張震主演電影「幸福之路」 (圖)
演員張震（右）在電影「幸福之路」中扮演一名華人移民外送員，在做為生財工具的車子被偷後，遭遇一連串慘事。中央社 ・ 18 小時前
張震將以「幸福之路」角逐金馬62影帝 (圖)
演員張震（圖）曾以「緝魂」抱回第58屆金馬獎最佳男主角，2025年再以電影「幸福之路」入圍同獎項，將拚第2座金馬影帝。中央社 ・ 18 小時前
粿粿、王子美國同遊被指沒邊界感 大咖韓星脫口：會偷吃就是會偷吃
男星范姜彥豐近來跟妻子粿粿鬧婚變，沒想到日前他竟指控女方出軌王子，並透露婚姻出現裂痕的關鍵時間點就落在粿粿跟王子一行人同遊美國之後，事件至今鬧得沸沸揚揚。然而，南韓天王Rain邀請演員金英光、姜河那、姜泳錫到節目作客，恰好談到是否能夠接受伴侶跟異性出遊的話題，也被網友認為很搭時事。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
台八男星談粿粿偷吃王子！曝婚姻禁忌底線 赴中遇「裝醉女星」敲房門
52歲演員陳熙鋒與妻子Karen結婚5年，一家四口過著幸福家庭生活。7日他出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益畫展記者會，受訪時坦言，婚後生活很忙碌，「我真的很久沒有出去，朋友也變少」，即便導演約吃飯都沒空，「導演也很體諒」。如今育兒壓力大，他笑說已不打算生第三胎，已經沒辦法再繼續接八點檔了。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
汐止男載豆腐過彎灑滿地！害3騎士輾過自摔 畫面曝光
汐止男載豆腐過彎灑滿地！害3騎士輾過自摔 畫面曝光EBC東森新聞 ・ 19 小時前
吳濁流文學獎一甲子首迎外籍得獎者 明年出版吳濁流全集
吳濁流文學獎邁入一甲子！第60屆吳濁流文學獎頒獎典禮今天在新竹縣新埔鎮吳濁流故居舉行，今年總共收到865篇稿件創新高，更首次誕生外籍得獎者，客語詩首獎得主張簡敏希與評審獎得主吳青展分別上台朗誦作品〈泅水〉、〈亻恩先行等來〉，文化局也邀請金曲獎歌手羅思容現場演唱，讓觀眾感受客家文學的魅力。自由時報 ・ 19 小時前
補充保費爭議後首度同台石崇良 賴清德：施政秉持務實提出計畫
衛福部長石崇良未與政院溝通，提出補充保費改革，因起徵門檻過低，得罪小資族，民意強烈反彈，朝野批評政策暴衝、偷襲，行政院長...聯合新聞網 ・ 21 小時前
直擊／緬懷顏正國！魏德聖讚「我心中男主角」：還以為是假消息
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」，導演魏德聖也親自到場致意。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 23 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》聽到山本由伸也喊痛 克蕭笑說：「至少他還是人類啊！」
在生涯最後一季以世界大賽冠軍完美落幕，道奇3屆塞揚左投克蕭在奪冠後受訪時多次表達他對隊友山本由伸的讚嘆，在昨播出由貝茲主持的YT頻道節目中則說：「我應該去問問山本的身體狀況」，結果聽到史奈爾轉述「山本說他肌肉痠痛」後，這位傳奇左投作勢鬆了口氣笑道：「太好了，至少他還是人類啊！」自由時報 ・ 14 小時前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
鄭家純遭酸炫耀還扯「大谷妻」 本尊神回1句萬網讚爆
娛樂中心／楊佩怡報導女星鄭家純（雞排妹）以超反差甜美臉蛋與惹火身材走紅，面對社會時事相當敢言的她，吸引不少粉絲追隨，2022年與大3歲日本老公Akira結婚的她，不時會在社群分享生活近況。近日剛在日本完成夢幻婚禮的她，在臉書寫下搭乘商務艙的心得感想，卻被酸民批評：「大谷翔平老婆還在用iphone13，就妳還在那邊炫耀」，而鄭家純也高情商回應酸民，讓萬網大讚不已。民視 ・ 1 小時前
歐陽妮妮杭州豪宅曝光！「客廳擺滿沙發」想生3個⋯遭張書豪拒絕
藝人歐陽妮妮去年與張書豪完婚，2025年1月迎來寶貝兒子「睦睦」並在4月宣布一家三口將生活重心移至大陸杭州。近日，他們一家三口登上陸綜《亂室英雄》，首次公開夫妻倆在杭州的豪宅內部，光是客廳就放得下6張單人沙發，讓主持人全程目瞪口呆。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。4日晚間，王子又突然在社群二度發聲明公開認錯。對此，知名主持人陶晶瑩在網路節目中表達了看法。民視 ・ 1 天前
周杰倫歡慶出道25周年！老婆昆凌「神回覆吐槽」網友全笑翻
周杰倫在2000年出道，一出道就掀起一陣「周氏旋風」，至今影響華語樂壇25年，沒有一個華人不會唱周杰倫的歌曲，6日他在社群分享出道25周年的感想，也感謝大批歌迷的一路相挺，沒想到意外釣出老婆昆凌留言，無情的吐槽笑翻網友們。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 1 天前