坡地社區智慧防災驗證 強化居住韌性

蔡哲明 圖片來源｜內政部建築研究所

內政部建築研究所（ABRI）以科技監測與社區自主防災能量為核心的坡地防救災策略，正逐步成為地方治理與建築防災實作的重要基礎，由於極端氣候事件頻率提高以及地震活動潛勢增強，國內坡地社區所承受的災害風險逐年升高。面對這類挑戰。此一策略不僅著眼在風險預警，更能打造具有在地韌性的坡地社區防災模式。

推動社區自主防災流程（圖片來源：內政部建築研究所）

在坡地住宅社區的安全管理系統中，全面即時的監測系統扮演關鍵角色，坡地本質上的地形具不穩定性，導致邊坡滑動、土石流或降雨引崩塌，可能在缺乏前置預警的情況下迅速演變為災害。ABRI表示，藉由儀器監測與數據掌握，對於坡地狀態進行定量評估與安全性監控，以期落實坡地防災管理。尤其，中小規模社區若能結合RFID無線辨識技術與物聯網感測設備，建立一套自主巡檢與即時通報系統，將能顯著提升風險偵測與訊息分享效率。

ABRI因此強制要求每一坡地社區自行裝設昂貴設備並非現實選項，不僅可能會去引發居民排斥，也未必能達成最佳防災成效。相對地，利用地方政府與中央機關協力、專業諮詢與教育訓練相結合策略，協助社區打造自主防災能力與簡易監測架構，才能可長可久。在此策略之下，地方政府的支援力量與專業技師的診斷輔導成為核心推手，不同社區在地形地質、建築型態與居民組成上各有差異，因此防災方案需客製化。專業技術人員透過現場評估、風險判斷與操作教育，不僅提供技術支援，更促進社區對建築安全與環境變化的敏感。

巡檢運作架構流程圖（圖片來源：內政部建築研究所）

從建築防災專業角度分析，坡地社區的智慧防災策略不單只是科技設備的應用，更是一項結合空間特性、在地治理、科技資訊與群體共識的系統工程。在地方政府主導下結合中央專業資源，利用模組化的安全監測系統，在地教育計畫與跨單位合作，將有助於逐步建立起台灣坡地社區住宅的居住韌性。