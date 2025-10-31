坣娜丈夫首度發聲 證實因肺腺癌病逝「床邊緊抱陪伴走完最後一程」

玉女歌手坣娜離世後引發各界關注，如今丈夫薛智偉證實，她於10月14日因肺腺癌病逝，享年59歲，並依猶太教習俗於48小時內完成土葬，10月16日安葬於金寶山家族猶太聖殿。



薛智偉指出，坣娜在2021年舉辦演唱會後出現咳嗽症狀，當時因疫情影響不便就醫，雖定期抽血檢查結果良好，沒想到在同年12月確診為肺腺癌第四期，醫師當時預估她僅剩8至12個月壽命，但她以堅強意志和從容心態陪伴家人多走了四年。



薛智偉說，即便在病中，坣娜仍維持自律生活，每天早起、作瑜伽，以平靜的節奏面對病情，身邊朋友幾乎看不出她面對疾病的辛苦。「在她離世前三個月身體明顯虛弱，她與我商量，希望以居家安寧的方式走完人生，當日我在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開人世。」

薛智偉回憶，兩人於2017年結婚，這八年是他人生中最充滿啟發與感動的時光，「我原本是經營事業的商人，覺得顧好自己與家人就足夠，直到坣娜問我『你願不願意為台灣做點什麼？』這句話徹底改變了我的人生方向。」之後在坣娜的啟發與督促下，薛智偉創立了「JTCA猶台文化交流協會」，推動猶太與台灣文化交流，讓國際媒體看見台灣，也讓世界各地的猶太人認識這個地方。

薛智偉表示，坣娜一生低調、不願張揚，不希望公開發喪，以免打擾他人。他說，仍希望向關心她的朋友、支持者與社會各界表達感謝，讓大家知道她是一位擁有高尚靈魂與非凡智慧的人，並將於12月14日舉辦追思會，讓大家能再次感受她的愛與良善。

