坣娜不敵胰臟癌病逝享年59歲 低調封鎖死訊震驚演藝圈

知名歌手坣娜於16日因病去世，享年59歲，消息曝光後震驚演藝圈與粉絲。坣娜長年飽受重大車禍後遺症、紅斑性狼瘡所苦，但據知情人士透露，她最終是不敵胰臟癌辭世，令人不捨，至今友人都仍不敢相信噩耗。醫師也指出，胰臟癌不易察覺難根治，是沉默的殺手。





"癌王"治療不易難察覺! 坣娜飽受病痛不敵胰臟癌病逝（圖／民視新聞）

高雅氣質，熟悉的歌聲，資深玉女歌手坣娜16日病逝，享年59歲。原本外傳死因，是多年來飽受紅斑性狼瘡所苦，但據友人透露，坣娜死於胰臟癌，消息震驚演藝圈。坣娜好友資深音樂人季忠平，發文悼念，祈願她安詳回到主的世界。白冰冰難過表示，坣娜從出道就很內斂，不太應酬很乖，感嘆彼此常聯絡卻沒能碰上最後一面。民歌天后鄭怡也難過，說好朋友在最後一年常去看她，一個月前最後一次去看她，還哭著走出她的家門。田定豐也感傷懷念坣娜，昨晚你沒來我夢裡，但你用生命教會我，什麼叫真正的修煉。坣娜低調封鎖生病消息，醫師指出，自體免疫力不佳，也容易引發癌症。台安醫院胃腸肝膽科醫師 林承達：「如果說用比較大劑量免疫力的藥，有可能會導致免疫力比較差，免疫力比較差就比較容易會有一些，比如說腫瘤或是感染的發生，如果免疫力比較差，可能全身包括器官或血液疾病都可能增加！」

坣娜多年來投身公益今離世 美麗身影永存歌迷心中（圖／民視新聞）

坣娜生前最後發文寫下人生是一趟單程票，不要浪費時間去執著不好的事情，時時處在正向、善言善語，善行的狀態，願多數人一切走往和諧的起點與終點，也祝福大家能感受到真善美，一字一句充滿正能量。但其實坣娜31年前，發現身體有自體免疫疾病，看中醫並無改善，就開始自學瑜伽，調整生活平衡，後來又陸續出現紅斑性狼瘡、僵直性脊椎炎，只能學會與疾病共存。而有癌王之稱的胰臟癌，不易治療也很難察覺，可能發現已是末期。林口長庚醫院護理師 譚敦慈：「一個朋友其實是非常養生，體型身材很好就很像坣娜，她覺得背痛就去做檢查，其實都沒發現什麼問題，最後出現黃疸的時候，才發現是胰臟癌，所以胰臟癌其實有發現是比較困難的！」坣娜多年來公益行善，如今美麗身影，將永遠留在歌迷心中。

