坣娜不敵「癌王」肺腺癌逝！「9症狀」常被誤認感冒 醫曝7大高危險群

記者簡浩正／台北報導

坣娜曾以《奢求》、《自由》等經典歌曲紅極一時。（圖／資料照）

歌手坣娜死訊震驚演藝圈，丈夫今證實她是肺腺癌離世。醫師指出，肺腺癌早期症狀不明顯「容易被誤認是感冒」，導致不少患者發現時已經晚期，若有持續性咳嗽、咳痰帶血、呼吸困難、胸痛等九症狀時得要留意。

坣娜2017年與身家逾280億的猶太富商薛智偉結婚，薛智偉發聲表示：「我的愛妻，⼤家喜愛的坣娜已於2025年10⽉14⽇下午因肺腺癌離開我們。我尊重並遵從她⽣前的意願，依照猶太教習俗，於48⼩時內完成⼟葬，10⽉16⽇將其安葬於⾦寶⼭的家族猶太聖殿中，將來我亦會於此與她相伴」，並感謝外界關心。

丈夫透露，坣娜在2021年演唱會後出現咳嗽症狀，因疫情關係延遲就醫，直到同年12月確診為肺腺癌第四期，「坣娜雖身體抱病，仍維持自律生活，天天早起、練瑜伽，並用平靜的心看待生命，總是那麼溫暖、善良，還常鼓舞我們，讓身邊的人都忘了她正面對病痛。」

肺癌被稱為「癌王」是因為它持續位居國人癌症死因之首。根據111年癌症登記報告顯示，國人新發生癌症人數為13萬293人，平均每4分2秒就有1人罹癌；而在十大癌症排名中，於110年擠下蟬聯寶座15年大腸癌的「新癌王」肺癌，在111年也再次位居首位。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，肺癌依組織型態可分為小細胞肺癌與非小細胞肺癌兩大類，在台灣，後者約占9成，國人最常罹患的肺腺癌屬非小細胞肺癌。雖政府與醫界近年持續推廣低劑量電腦斷層，找出了不少早期患者，但因晚期確診仍占偏高比例，導致肺癌治療成績無法有效提升。曾有60多歲個案，退休後平常會練氣功、爬山等一週運動五天，結果以為感冒沒好的咳嗽竟是肺腺癌。

秀傳醫院健康管理中心衛教資訊也顯示，肺癌在早期可能沒有明顯的症狀。但隨著病情的進展，患者可能會出現以下症狀：持續性咳嗽、咳痰帶血、呼吸困難、胸痛、聲音嘶啞、體重減輕、食慾不振、持續性發熱和疲勞情形。由於肺癌通常來得無聲無息，唯有早期發現、早期治療才能大大地提高肺癌患者的存活率

高雄長庚胸腔內科醫師王金洲表示，台灣的肺癌在流行病學上有些特徵與西方國家不同，包括女性肺癌發生率特別高；而歐美國家肺癌患者85%是吸菸者，在台灣則不及50%。他說，肺癌病變初期幾乎毫無症狀，腫瘤體積太小也難以發現，要大到可以被看出來可能要花10年以上時間。因此就算早或晚幾週或幾個月，可能不會影響整個疾病的癒後，但建議要把握診斷後3至4個月左右治療的黃金期。這20年來肺癌藥物治療方式複雜且日新月異，包括化學治療、標靶治療以及免疫治療等，而不同的癌症分期與其治療上也差異很大。

嘉義長庚胸腔腫瘤科醫師方昱宏指出，台灣的女性和未吸菸者的肺腺癌發生率仍顯著上升，顯示除了吸菸以外，還有其他不可忽視的危險因子。其他已知的肺癌危險因子包括：二手菸、空氣污染、廚房油煙、職業暴露(如石綿)、慢性肺部疾病以及家族史。這些高危險族群應定期進行低劑量電腦斷層掃描(LDCT)篩檢，LDCT已被證實能夠有效發現早期肺癌病變，特別對於重度吸菸者(抽菸史超過30包年且戒菸不滿15年)能降低約20%的肺癌死亡率。

