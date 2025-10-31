坣娜不敵「癌王」肺腺癌逝！「9症狀」常被誤認感冒 醫曝7大高危險群
記者簡浩正／台北報導
歌手坣娜死訊震驚演藝圈，丈夫今證實她是肺腺癌離世。醫師指出，肺腺癌早期症狀不明顯「容易被誤認是感冒」，導致不少患者發現時已經晚期，若有持續性咳嗽、咳痰帶血、呼吸困難、胸痛等九症狀時得要留意。
坣娜2017年與身家逾280億的猶太富商薛智偉結婚，薛智偉發聲表示：「我的愛妻，⼤家喜愛的坣娜已於2025年10⽉14⽇下午因肺腺癌離開我們。我尊重並遵從她⽣前的意願，依照猶太教習俗，於48⼩時內完成⼟葬，10⽉16⽇將其安葬於⾦寶⼭的家族猶太聖殿中，將來我亦會於此與她相伴」，並感謝外界關心。
丈夫透露，坣娜在2021年演唱會後出現咳嗽症狀，因疫情關係延遲就醫，直到同年12月確診為肺腺癌第四期，「坣娜雖身體抱病，仍維持自律生活，天天早起、練瑜伽，並用平靜的心看待生命，總是那麼溫暖、善良，還常鼓舞我們，讓身邊的人都忘了她正面對病痛。」
肺癌被稱為「癌王」是因為它持續位居國人癌症死因之首。根據111年癌症登記報告顯示，國人新發生癌症人數為13萬293人，平均每4分2秒就有1人罹癌；而在十大癌症排名中，於110年擠下蟬聯寶座15年大腸癌的「新癌王」肺癌，在111年也再次位居首位。
台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，肺癌依組織型態可分為小細胞肺癌與非小細胞肺癌兩大類，在台灣，後者約占9成，國人最常罹患的肺腺癌屬非小細胞肺癌。雖政府與醫界近年持續推廣低劑量電腦斷層，找出了不少早期患者，但因晚期確診仍占偏高比例，導致肺癌治療成績無法有效提升。曾有60多歲個案，退休後平常會練氣功、爬山等一週運動五天，結果以為感冒沒好的咳嗽竟是肺腺癌。
秀傳醫院健康管理中心衛教資訊也顯示，肺癌在早期可能沒有明顯的症狀。但隨著病情的進展，患者可能會出現以下症狀：持續性咳嗽、咳痰帶血、呼吸困難、胸痛、聲音嘶啞、體重減輕、食慾不振、持續性發熱和疲勞情形。由於肺癌通常來得無聲無息，唯有早期發現、早期治療才能大大地提高肺癌患者的存活率
高雄長庚胸腔內科醫師王金洲表示，台灣的肺癌在流行病學上有些特徵與西方國家不同，包括女性肺癌發生率特別高；而歐美國家肺癌患者85%是吸菸者，在台灣則不及50%。他說，肺癌病變初期幾乎毫無症狀，腫瘤體積太小也難以發現，要大到可以被看出來可能要花10年以上時間。因此就算早或晚幾週或幾個月，可能不會影響整個疾病的癒後，但建議要把握診斷後3至4個月左右治療的黃金期。這20年來肺癌藥物治療方式複雜且日新月異，包括化學治療、標靶治療以及免疫治療等，而不同的癌症分期與其治療上也差異很大。
嘉義長庚胸腔腫瘤科醫師方昱宏指出，台灣的女性和未吸菸者的肺腺癌發生率仍顯著上升，顯示除了吸菸以外，還有其他不可忽視的危險因子。其他已知的肺癌危險因子包括：二手菸、空氣污染、廚房油煙、職業暴露(如石綿)、慢性肺部疾病以及家族史。這些高危險族群應定期進行低劑量電腦斷層掃描(LDCT)篩檢，LDCT已被證實能夠有效發現早期肺癌病變，特別對於重度吸菸者(抽菸史超過30包年且戒菸不滿15年)能降低約20%的肺癌死亡率。
更多三立新聞網報導
「無痛血尿」藏危機！6旬婦輸尿管爆「5公分大腫瘤」醫：3類人高風險
邊境防疫螺絲鬆了？網傳「帶肉品通關能拒檢」立委爆氣：查核機制太軟弱
家樂福、愛買蔬果出包！食藥署揪72項農產品農藥殘留 全聯多家分店中鏢
豬瘟新措施！石崇良：取消機場免檢疫通道「不分紅綠線」一律得過X光
其他人也在看
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 4 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 1 天前
最惡肺癌轉移等於沒救？66歲翁靠這招治療 腫瘤全消失、5年無復發
小細胞肺癌被譽為「肺癌中的惡霸」，因惡性高、進展快且預後極差，一旦擴散幾乎無法手術，傳統治療也難敵復發風險。然而，一名轉移期病患接受免疫合併化療後，腫瘤竟完全消失，至今五年未復發，這不僅打破醫療預期，健康2.0 ・ 1 天前
坣娜疑胰臟癌離世 50歲後新診斷糖尿病恐為唯一警訊
歌手坣娜疑似因胰臟癌病逝，享年59歲。胰臟癌被稱為「癌王」，其惡性度高且診斷困難，林相宏醫師指出，糖尿病可能是早期發現胰臟癌的唯一機會，尤其50歲以後新診斷的糖尿病患者需特別留意。中天新聞網 ・ 1 天前
港星許紹雄癌逝！「8症狀」是腎臟癌警訊 醫：發現多已中後期
港星許紹雄28日凌晨因腎臟癌引發多重器官衰竭病逝，享壽76歲。國泰綜合醫院泌尿科主任王彥傑、董世祥醫師提到，腎臟癌在任何年齡都可能發生，好發於55歲到75歲之間，且早期沒有任何症狀，但隨著腫瘤逐漸變大，恐出現血尿、腰痛及腹部腫塊等症狀，還會合併疲倦、食慾不佳、體重減輕、貧血、發燒等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐痛訴「被戴綠帽」出現手抖、心悸...精神科醫師揭6大警訊：恐是PTSD
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導男星范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），自曝在得知真相後出現失眠、食慾不振、心悸等身心不適。對此，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
海鮮控注意！台人愛吃的「２類水產」重金屬超標，吃錯部位恐加速罹癌
海鮮向來是國人餐桌上不可或缺的美味，富含豐富的蛋白質與多種營養素，深受大眾喜愛。然而，消費者權益保護基金會最新檢測發現，國人愛吃的旭蟹和丁香魚等水產存在重金屬超標問題，長期食用恐對健康造成威脅。對此，食尚玩家 ・ 3 天前
坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群
玉女歌手坣娜驚傳早在本10月16日因胰臟癌病過世，享壽59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國10歲男童術後「消化系統被無故切除」 母崩潰求真相：靠注射營養液維生
山東菏澤一名12歲男童小燁（化名）原本健康活潑，卻因10歲時一場意外和一次手術，從此改變了一生。2023年10月26日，小燁在校園和同學玩耍時撞傷肚子，經醫院檢查竟被診斷出腹腔腫瘤，後續又於手術過程中切除胰腺、十二指腸、大部分胃與小腸。孩子母親崩貴表示，如今孩子無法正常進食，只能依靠靜脈注射營養液維生。太報 ・ 21 小時前
超商美食竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險增44%
生活中心／杜子心報導許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。民視 ・ 3 天前
麵包「先冷凍再烤」比較健康？專家給答案 這1種吃法照樣血糖飆、還會變胖
很少有食物能像麵包一樣讓人如此喜愛、甚至渴望——這個令人安心的主食，我們一次又一次地伸手去拿。可能你常看到有人聲稱，只要把麵包冷凍、烘烤，或先冷凍再烘烤，就能讓普通的一片麵包升級成「超健康版本」。對此，「delish」網站上一名營養師（也是一位看過不少飲食流行趨勢的麵包愛好者），用事實來澄清，幫大家切開這些鬆散的謠言。先來看看冷凍或烘烤麵包時，實際上會發生什麼事。這些方法真有傳說中的效果，還是只是一半真一半假呢？ 冷凍麵包的祕密 其實，當你把麵包放進冰箱冷凍時，背後有一些有趣的科學原理。研究發現，冷凍麵包確實有點科學依據。當麵包被冷凍時，裡面的澱粉會發生一種稱為回凝作用（retrogradation）的化學過程。回凝作用聽起來很專業，其實就是麵包烘焙完成、冷卻後，澱粉分子會自然重新排列。而在冷凍時，這種排列過程會加速，使部分可消化的澱粉「結晶化」，轉變成身體無法完全消化的形態，也就是抗性澱粉（resistant starch）。 什麼是抗性澱粉？ 抗性澱粉簡單來說就是「人體不易消化的澱粉」。它不像一般澱粉那樣被分解成糖並吸收，而是更像膳食纖維，能相對完整地通過腸道，並成為腸道好菌的食物常春月刊 ・ 3 小時前
女性健康殺手紅斑性狼瘡 妳該懂「千面」自體免疫疾病
資深女歌手坣娜今年十月病逝，她生前飽受紅斑性狼瘡所苦，也讓許多人開始關注這個疾病，而紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，最特別的是它幾乎專找女性下手全球9成患者都是女性，特別集中在15到44歲的階段。NOW健康 ・ 1 天前
比手抖更早出現！研究曝「1動作」變慢 8.8年後得巴金森氏症
巴金森氏症是神經退化疾病，一般會聯想到手抖的症狀，但醫師黃軒表示，德國最新研究發現，轉身這一動作若變慢，竟能提前8.8年預測預測巴金森氏症，可在轉患者明顯手抖前，就反映出神經系統異常，若能早期發現，有助於延緩疾病惡化。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
同樣有潔癖「強迫症、強迫人格大不同」 醫師舉例一比就懂
許多人追求環境整潔，但當清潔成為焦慮來源並影響日常生活時，可能已超出單純潔癖的範疇。台北市立聯合醫院陽明院區精神科主任楊逸鴻指出，所謂的「潔癖」有時實際上是強迫症或強迫人格的表現，這兩種狀況雖名稱相似，但在心理狀態與治療方向上有顯著差異。中天新聞網 ・ 21 小時前
老菸槍久咳不癒！醫激推「1類食物」潤肺 抗癌又防老化
秋天「燥氣當令」，補充白色食材有助潤肺。中醫師余雅雯分享，一名老翁是老菸槍，飲食重口味又常喝酒，長期下來對喉嚨、肺部造成負擔，入秋後感冒就咳嗽咳不停，經過藥物調理外，他在醫師建議下，還多攝取「白色食材」，如山藥、蓮藕、白木耳等，喉嚨乾癢與痰濃問題明顯改善，其中的白木耳還能防止皮膚老化、延緩老年斑形成。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
50歲後「這樣走路」更能燃脂減重！ 研究結果大逆轉：快走不一定最好
你不必走得很快，也能達到「顯著」的燃脂效果。許多人以為，只有高強度運動才能燃燒脂肪、減輕體重。但一項針對50歲以上女性的最新研究顯示，在健走方面，情況並非如此。根據美國《Women’s Health》指出，研究人員發現，那些走得較慢的女性，比快速行走的人燃燒了更多脂肪。以下是研究細節與原因解析。 研究發現了什麼？ 這項於2022年1月發表在《Nutrients》期刊的研究，追蹤了25位停經後女性，要求她們進行為期15週的健走計畫。其中有9人完成15週就結束，另外16人則持續走了30週。所有參與者每週4天健走，每次約3英里（約4.8公里）。 • 快走組：時速約 4.1 英里（6.6 公里），每天走45分鐘• 慢走組：時速約 3.2 英里（5.1 公里），每天走54分鐘 在持續30週的16名女性中，慢走組的脂肪減少量是快走組的 2.73 倍。更有趣的是，快走組直到30週結束時才出現脂肪減少，而慢走組則在整個過程中持續減脂。 為什麼慢走能更有效減脂？ 原因尚不完全確定，研究只是觀察到慢走組減脂更多，並未直接證明機制。研究團隊推測： • 快走時：容易氣喘，身體傾向使用血糖（葡萄糖）供能• 慢走常春月刊 ・ 3 小時前
57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！
【吃不胖也能吃飽的9種食物】她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；...styletc ・ 1 天前
不只坣娜！周海媚也因紅斑性狼瘡病逝 醫嘆無法治癒：別名不死癌症
以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的59歲的歌后坣娜（原名唐娜），今（29日）驚傳因紅斑性狼瘡復發，不幸於本月16日病逝，震驚外界。過去有「最美周芷若」之稱的港星周海媚，也是因紅斑性狼瘡病逝，醫師感嘆，紅斑性狼瘡目前患病原因不明，也無法治癒，有「不死癌症」封號。中時新聞網 ・ 1 天前