坣娜不敵「肺腺癌」辭世！醫：7成確診已是末期

知名歌手坣娜14日病逝，其丈夫薛智偉透露坣娜2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，同年12⽉確診為肺腺癌第4期。長安醫院指出，肺腺癌由於初期症狀不明顯，常被誤認為感冒，確診時超過7成的患者已是末期。

知名歌手坣娜14日病逝，其丈夫薛智偉透露坣娜2021年12⽉確診為肺腺癌第4期。 （圖／臉書「Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽」）

肺癌已連續多年高居國人癌症死因第一位，長安醫院在臉書發文指出，其中以肺腺癌最為常見，由於初期症狀不明顯，常被誤認為感冒，等到確診時，超過7成的患者已經是末期。長安醫院表示，許多人誤以為肺癌一定與抽菸有關，實際上許多患者從未吸過菸，空污、二手菸、油煙，甚至基因突變，都可能成為致病因素。

針對肺癌的警訊，長安醫院提醒，若出現咳嗽持續兩週以上，並伴隨胸痛、背痛、氣喘、聲音沙啞或咳血等症狀，應立即就醫檢查。特別值得關注的是，近年來40歲以下的肺癌案例有增加趨勢，顯示肺癌有年輕化現象。

長安醫院指出，肺癌若及早發現，治癒率可大幅提升。（示意圖／Pexels）

長安醫院指出，肺癌若及早發現，治癒率可大幅提升。透過低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，可在症狀出現前發現早期肺癌，降低死亡率至少2成。LDCT檢查過程僅需5分鐘，無需打顯影劑、輻射劑量低，也不需空腹。

衛福部目前提供「高風險族群」免費LDCT檢查，包括有肺癌家族史者及重度吸菸者，符合條件者每兩年可進行一次免費檢查。長安醫院呼籲符合條件的民眾，應及早安排肺癌篩檢。

