坣娜不敵「肺腺癌」辭世！醫：7成確診已是末期
知名歌手坣娜14日病逝，其丈夫薛智偉透露坣娜2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，同年12⽉確診為肺腺癌第4期。長安醫院指出，肺腺癌由於初期症狀不明顯，常被誤認為感冒，確診時超過7成的患者已是末期。
肺癌已連續多年高居國人癌症死因第一位，長安醫院在臉書發文指出，其中以肺腺癌最為常見，由於初期症狀不明顯，常被誤認為感冒，等到確診時，超過7成的患者已經是末期。長安醫院表示，許多人誤以為肺癌一定與抽菸有關，實際上許多患者從未吸過菸，空污、二手菸、油煙，甚至基因突變，都可能成為致病因素。
針對肺癌的警訊，長安醫院提醒，若出現咳嗽持續兩週以上，並伴隨胸痛、背痛、氣喘、聲音沙啞或咳血等症狀，應立即就醫檢查。特別值得關注的是，近年來40歲以下的肺癌案例有增加趨勢，顯示肺癌有年輕化現象。
長安醫院指出，肺癌若及早發現，治癒率可大幅提升。透過低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，可在症狀出現前發現早期肺癌，降低死亡率至少2成。LDCT檢查過程僅需5分鐘，無需打顯影劑、輻射劑量低，也不需空腹。
衛福部目前提供「高風險族群」免費LDCT檢查，包括有肺癌家族史者及重度吸菸者，符合條件者每兩年可進行一次免費檢查。長安醫院呼籲符合條件的民眾，應及早安排肺癌篩檢。
延伸閱讀
罷免綠委伍麗華涉偽造文書 許宇甄、盧縣一遭屏檢起訴
立院在野黨團提三譴責案！卓榮泰遭控延宕NCC人事
LINE訊息「在嗎」成溝通地雷 網：一律不讀不回
其他人也在看
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 6 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 1 天前
最惡肺癌轉移等於沒救？66歲翁靠這招治療 腫瘤全消失、5年無復發
小細胞肺癌被譽為「肺癌中的惡霸」，因惡性高、進展快且預後極差，一旦擴散幾乎無法手術，傳統治療也難敵復發風險。然而，一名轉移期病患接受免疫合併化療後，腫瘤竟完全消失，至今五年未復發，這不僅打破醫療預期，健康2.0 ・ 1 天前
坣娜疑胰臟癌離世 50歲後新診斷糖尿病恐為唯一警訊
歌手坣娜疑似因胰臟癌病逝，享年59歲。胰臟癌被稱為「癌王」，其惡性度高且診斷困難，林相宏醫師指出，糖尿病可能是早期發現胰臟癌的唯一機會，尤其50歲以後新診斷的糖尿病患者需特別留意。中天新聞網 ・ 1 天前
港星許紹雄癌逝！「8症狀」是腎臟癌警訊 醫：發現多已中後期
港星許紹雄28日凌晨因腎臟癌引發多重器官衰竭病逝，享壽76歲。國泰綜合醫院泌尿科主任王彥傑、董世祥醫師提到，腎臟癌在任何年齡都可能發生，好發於55歲到75歲之間，且早期沒有任何症狀，但隨著腫瘤逐漸變大，恐出現血尿、腰痛及腹部腫塊等症狀，還會合併疲倦、食慾不佳、體重減輕、貧血、發燒等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國10歲男童術後「消化系統被無故切除」 母崩潰求真相：靠注射營養液維生
山東菏澤一名12歲男童小燁（化名）原本健康活潑，卻因10歲時一場意外和一次手術，從此改變了一生。2023年10月26日，小燁在校園和同學玩耍時撞傷肚子，經醫院檢查竟被診斷出腹腔腫瘤，後續又於手術過程中切除胰腺、十二指腸、大部分胃與小腸。孩子母親崩貴表示，如今孩子無法正常進食，只能依靠靜脈注射營養液維生。太報 ・ 23 小時前
坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群
玉女歌手坣娜驚傳早在本10月16日因胰臟癌病過世，享壽59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
超商美食竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險增44%
生活中心／杜子心報導許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。民視 ・ 3 天前
番茄每天吃1顆，降血壓、抗發炎、護攝護腺！「這樣吃」效果翻倍 醫大推
「番茄紅了，醫生的臉就綠了」這句老話，其實背後藏著真相！在營養師與心臟科醫師眼中，番茄絕對不是普通蔬果，而是幫助穩定血壓、抗發炎、減緩老化的重要食療幫手。炎炎夏日，正是吃番茄的好時機，一碗番茄沙拉或一杯冰番茄汁，不只能解渴消暑，更能為全身健康加上一道盾牌。 吃番茄 血壓更穩、發炎更少 根據《European Journal of Preventive Cardiology》在2024年的研究指出，在7056名高心血管風險長者中發現，每日攝取110克以上番茄者，其罹患高血壓的風險比每週不到一次者低了36%。不只如此，血壓數值（特別是舒張壓）也有明顯下降，尤其對一級高血壓患者幫助顯著。此外，《Clinical Nutrition ESPEN》在2022年的系統回顧與統合分析指出，攝取番茄製品能顯著降低促發炎細胞激素TNF-α濃度，對現代人常見的慢性發炎問題，如肥胖、心血管病、胰島素阻抗等具有潛在益處。營養師媽媽曉晶的生活筆記總結，番茄不只是「補充維他命」，更是「降低發炎、守住血壓」的超級幫手！ 連泌尿科醫師也愛番茄？ 攝護腺保健的天然好幫手 番茄不只是「心臟科醫師的寶貝」，它也是許多泌尿科常春月刊 ・ 4 小時前
女性健康殺手紅斑性狼瘡 妳該懂「千面」自體免疫疾病
資深女歌手坣娜今年十月病逝，她生前飽受紅斑性狼瘡所苦，也讓許多人開始關注這個疾病，而紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，最特別的是它幾乎專找女性下手全球9成患者都是女性，特別集中在15到44歲的階段。NOW健康 ・ 1 天前
比手抖更早出現！研究曝「1動作」變慢 8.8年後得巴金森氏症
巴金森氏症是神經退化疾病，一般會聯想到手抖的症狀，但醫師黃軒表示，德國最新研究發現，轉身這一動作若變慢，竟能提前8.8年預測預測巴金森氏症，可在轉患者明顯手抖前，就反映出神經系統異常，若能早期發現，有助於延緩疾病惡化。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
坣娜不敵「癌王」肺腺癌逝！「9症狀」常被誤認感冒 醫曝7大高危險群
歌手坣娜死訊震驚演藝圈，據悉老公今證實她是肺腺癌離世。醫師指出，肺腺癌早期症狀不明顯「容易被誤認是感冒」，導致不少患者發現時已經晚期，若有持續性咳嗽、咳痰帶血、呼吸困難、胸痛等九症狀時得要留意。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
水腫不是因喝太多水！醫揭3大元凶「增加肌肉量」是關鍵
水腫常被誤認為是喝太多水所致，但敏盛綜合醫院一般外科主治醫師陳榮堅指出，水腫的主要原因其實是代謝與循環功能不佳，與脂肪過多、缺乏運動及飲食中鈉含量過高等因素密切相關，而非單純因為水分攝取過多。中天新聞網 ・ 1 小時前
50歲後「這樣走路」更能燃脂減重！ 研究結果大逆轉：快走不一定最好
你不必走得很快，也能達到「顯著」的燃脂效果。許多人以為，只有高強度運動才能燃燒脂肪、減輕體重。但一項針對50歲以上女性的最新研究顯示，在健走方面，情況並非如此。根據美國《Women’s Health》指出，研究人員發現，那些走得較慢的女性，比快速行走的人燃燒了更多脂肪。以下是研究細節與原因解析。 研究發現了什麼？ 這項於2022年1月發表在《Nutrients》期刊的研究，追蹤了25位停經後女性，要求她們進行為期15週的健走計畫。其中有9人完成15週就結束，另外16人則持續走了30週。所有參與者每週4天健走，每次約3英里（約4.8公里）。 • 快走組：時速約 4.1 英里（6.6 公里），每天走45分鐘• 慢走組：時速約 3.2 英里（5.1 公里），每天走54分鐘 在持續30週的16名女性中，慢走組的脂肪減少量是快走組的 2.73 倍。更有趣的是，快走組直到30週結束時才出現脂肪減少，而慢走組則在整個過程中持續減脂。 為什麼慢走能更有效減脂？ 原因尚不完全確定，研究只是觀察到慢走組減脂更多，並未直接證明機制。研究團隊推測： • 快走時：容易氣喘，身體傾向使用血糖（葡萄糖）供能• 慢走常春月刊 ・ 4 小時前
57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！
【吃不胖也能吃飽的9種食物】她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；...styletc ・ 2 天前
不只坣娜！周海媚也因紅斑性狼瘡病逝 醫嘆無法治癒：別名不死癌症
以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的59歲的歌后坣娜（原名唐娜），今（29日）驚傳因紅斑性狼瘡復發，不幸於本月16日病逝，震驚外界。過去有「最美周芷若」之稱的港星周海媚，也是因紅斑性狼瘡病逝，醫師感嘆，紅斑性狼瘡目前患病原因不明，也無法治癒，有「不死癌症」封號。中時新聞網 ・ 1 天前
紅斑性狼瘡奪命！9成患者為女性 腎炎是最常見併發症
繼港星周海媚之後，已引退的女歌手坣娜也因長期受紅斑性狼瘡困擾而日前過世。根據衛生福利部112年10月統計，台灣約有2萬5千名紅斑性狼瘡病友，女性與男性比例高達9：1，特別好發於20-49歲年輕女性族群。中天新聞網 ・ 1 天前
「沉默殺手」肺腺癌2年奪走3星！除了坣娜還有他們 「起初以為感冒」終撒手
坣娜因肺腺癌在59歲時離世，丈夫薛智偉心痛發文表示，2021年演唱會後她出現咳嗽症狀，因疫情影響未能及時就醫，直到同年12月才確診為第四期肺腺癌。她以堅強意志與從容心態「陪我又多走了四年」，病程雖困難，但仍維持積極生活。肺腺癌被稱為沉默的殺手，許多人發現時已屬晚期，汪建民與顏正國也是發現即末期，在去年與今年去世。鏡週刊Mirror Media ・ 45 分鐘前