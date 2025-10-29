坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群

健康中心／李紹宏報導

玉女歌手坣娜驚傳在10月16日因胰臟癌病過世，享年59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！

坣娜傳出是因胰臟癌病逝。（圖／資料照）

林相宏醫師近日在臉書指出，若「肚子不舒服合併腰背症狀」就要小心是胰臟癌，因為胰臟位於身體後腹腔，更分享一名55歲男性糖尿病患者案例，不僅右邊腰背酸還有特殊的腹瀉症狀，小便顏色也呈現深褐色；經過切片診斷，才發現是胰臟癌第四期。

林相宏醫師指出，若「肚子不舒服合併腰背症狀」須當心是胰臟癌。（圖／翻攝自林相宏醫師臉書）

林相宏也表示，血糖高是胰臟癌警訊，更強調高達「8成」胰臟癌病患都有高血糖的症狀，同時點名8類罹患胰臟癌高危險群一定要注意：

1.抽菸者

2.喝酒者

3.肥胖或缺乏運動者

4.喜攝取動物性油脂者

5.常吃紅肉或是加工肉品者

6.缺乏蔬果等膳食纖維者

7.胰臟結構異常者

8.胰臟癌的家族史者

此外，消化內科主治醫師黃柏翰強調，因位胰臟癌早期症狀不明顯，常與腸胃炎等疾病混淆，因此超過八成的病患確診時已是中晚期，加上初期腹部悶痛、食慾不振、體重驟降或黃疸等初期症狀多變卻不明顯，因此很容易被輕忽。

黃柏翰提到，民眾若感覺有異狀，建議實施「內視鏡超音波（Endoscopic Ultrasound, EUS）」檢查。EUS結合內視鏡與超音波，近距離觀察胰臟，對早期病灶或切片診斷有極大幫助。

胰臟癌初期難察覺，是公認的「癌王」。（示意圖／pexels）

胰臟癌背景與成因

1.年齡：多在60歲以上

2.性別：男性較高於女性

3.遺傳家族史：有胰臟癌家族史，發生胰臟癌的機率較高。BRCA1/2基因突變，MLH1/MSH6基因變異的Lynch症候群，罹癌風險相對增加。

4.糖尿病：可能有機會增加。

5.慢性胰臟炎。

6.抽菸與飲酒：吸菸者罹患胰臟癌的風險較高，而長期或過量飲酒常會導致慢性胰臟炎。

7.飲食習慣：攝食肉類或高糖高脂肪

8.化學藥品：接觸石油或化學溶劑

資料來源：台灣癌症基金會

