坣娜傳病逝享壽59歲 好友季忠平發文哀悼

（中央社記者洪素津台北29日電）歌手坣娜（本名蔡宜樺）驚傳病逝，據「TVBS新聞網」報導坣娜已於10月16日病逝、享壽59歲。坣娜好友、資深音樂人季忠平也在社群媒體發文悼念，「祈願安詳的回到主的世界。」

坣娜曾以歌曲「奢求」、「自由」等歌曲紅極一時，她去年曾對媒體透露，因紅斑性狼瘡復發持續治療中，也透過瑜伽放鬆身心，未料今天傳出病逝，據「TVBS新聞網」報導，她已於10月16日病逝，坣娜逝世消息震驚演藝圈，讓不少粉絲和好友感到難過。

音樂人季忠平也在社群媒體悼念坣娜，「僅以我們曾經合作的歌曲，祈願安詳的回到主的世界，心有多傷，眼淚就有多燙。」文末還附上和坣娜合作的歌曲，字句都感到遺憾。

中央社記者也嘗試與坣娜的秘書聯繫求證，不過對方並未接電話。

坣娜的社群媒體最後一篇貼文在6月8日，她感性地說：「生命中常出現的好壞，對不同人來說感受可能很深、可能很淺、可能太長、可能嫌不夠時間，但一切都只是過程。」如今逝世消息傳出，網友也湧進她的社群媒體留言哀悼。

坣娜橫跨影、視、歌多領域發展，更曾代表台灣赴日本比賽奪冠，是台灣首位獲得國際音樂錄影帶大獎的女歌手，後期則因車禍與健康問題淡出演藝圈，轉而投身瑜伽與公益，成立「坣娜瑜伽傳愛協會」。

另外，坣娜在2017年嫁給身價百億的猶太籍丈夫薛智偉，婚後在台灣共同開設猶太社區中心年，為台灣第一座猶太聖殿、浸禮堂、猶太文物博物館，占地約632坪，座落台北市中心，坣娜也把全台第一個「猶太潔食實驗室」推薦給大家。（編輯：龍柏安）1141029