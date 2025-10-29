坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光

資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享年59歲，外傳她因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月8日，她寫著「人生是一趟單程票。」令人不勝唏噓。

根據《TVBS新聞網》報導，坣娜圈內製作人好友張光斗受訪時，僅低調回應「我答應過了就要守信，請你們去問別人。」但也隨即在社群發文寫下「妳自由了，知道妳已了無罣礙，因為妳早有佛菩薩，此生的辛苦佛菩薩會補償的。祝福妳趁願再來，做妳想做，以及來不及去做的事。」

而坣娜出道40年，曾在1993年經歷車禍，導致脊椎變形、身體多處骨折，昏迷兩天後才甦醒，她曾坦言「那場車禍讓我重來一次人生。」後來2018年她嫁給猶太籍的丈夫薛智偉，丈夫身家280億台幣，是知名富商，婚後她淡出演藝圈，專注於身心靈事業。

而坣娜生前最後一篇貼文寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！給自己時時處在正向、善言善語、善行的狀態、幫助自己善用這一趟難得的旅程！生命中常出現的好壞、對不同人來說感受可能很深、可能很淺、可能太長可能嫌不夠時間、但一切、都只是過程。有善即有惡、也不一定、 願多數人的極善、轉換也不少數人的極惡、一切走往和諧的起點與終點！祝福大家能曾經享受到一刻的真善美、就是宇宙給自己的祝福！」消息曝光後，不少粉絲湧入留言，希望她一路好走。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導