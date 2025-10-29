坣娜傳胰臟癌病逝！生前低調抗病「在丈夫身旁離世」 臉書突跳出新貼文惹哭粉絲

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

美聲歌手坣娜今（29）日傳出於本月16日病逝，享年59歲，她生前飽受紅斑性狼瘡之苦，死因一說為紅斑性狼瘡舊疾復發，不過據《ETtoday新聞雲》報導，她最終是因胰臟癌辭世。她臨終前叮囑親友保密，低調離世，據悉最後是病逝在丈夫身旁。逝世消息曝光後，坣娜的臉書粉專突然分享了一首她3年前演唱的歌曲，吸引不少網友留言哀悼。

美聲歌手坣娜今（29）日傳出於本月16日病逝，享年59歲。（圖／取自臉書／Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽）

坣娜的粉專「Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽」稍早無預警分享了一首她3年前演唱的希伯來文歌曲，當時正值新冠疫情期間，她在YouTube影片說明欄中寫下，這首歌是針對祈禱、對所有受瘟疫與災難而痛苦的人們，所給予的祝福與祈禱，並表示希望透過歌聲傳遞勇氣與感恩：「不分國籍、不分宗教，祝福所有人能擁有健康與平安。」

廣告 廣告

網友們紛紛湧入留言悼念，「老天爺會帶妳去更好的地方」、「每首歌都是我們青春的回憶 一路好走」、「謝謝你曾給我的歲月裡帶來了幸福的樂章！」、「願您解脫通往安和的新旅程」、「好不捨 但你解脫了 願您一路好走」。

坣娜生前好友、音樂製作人張光斗聽聞死訊後哀悼：「知道妳已了無罣礙，因為妳早有佛菩薩，此生的辛苦佛菩薩會補償的。祝福妳趁願再來，做妳想做，以及來不及去做的事。」民歌天后鄭怡也透露，坣娜在生前最後一年多次叮囑友人保密病情，「朋友說一個月前最後一次去看她，是哭著走出她家門」，但慶幸她最終能在愛她的先生身旁過世，「起碼是美好的」。據悉，坣娜的追思會將於12月15日舉行。

更多FTNN新聞網報導

坣娜驚傳病逝！紅斑性狼瘡舊疾復發...享年59歲 最後貼文：人生是一趟單程票

坣娜生前告知「可能沒辦法了」 女歌手悲慟曝最後一通電話

許紹雄逝世享壽76歲！「金牌綠葉」其實是隱形富豪 晚年拍戲僅為過戲癮

