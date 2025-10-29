坣娜傳離世「要朋友保守秘密」 民歌天后曝「最後見面」過程

娛樂中心／綜合報導

過去影歌雙棲、被外界譽為「美聲歌后」的坣娜今（29）日稍早傳出離世，過去她唱紅《奢求》、《自由》等代表作，近幾年轉趨低調，多和先生共同處理猶台文化交流為主。消息曝光後讓外界相當震驚。對此，民歌天后鄭怡也在臉書上撰文，稱坣娜曾要求常來探望的友人，要對外保守秘密，更分享自己和她結識的過程。

坣娜傳離世「要朋友保守秘密」 民歌天后鄭怡悲吐「最後見面」過程

坣娜稍早傳出離世消息。（圖／翻攝Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽臉書）

鄭怡在臉書撰文：「看到坣娜過世的消息，心中萬般不捨，她是一個堅強又溫暖的女子，自己辛苦了大半輩子，當她結婚時很為她高興，終於有人可以好好照顧她了，誰知，惡耗來的太快。」她回憶自己與對方的記憶相當鮮明，指出對方年輕時，曾在台北士林開過很有品味的咖啡廳，當時自己與朋友曾去找她，美麗大方的坣娜有著出色的外表，卻只願靠自己一個人撐起人生，令人敬佩。



坣娜傳離世「要朋友保守秘密」 民歌天后鄭怡悲吐「最後見面」過程

鄭怡回憶自己曾和坣娜開過演唱會。（圖／翻攝鄭怡臉書）

鄭怡回憶，10年前兩人曾經在TICC一起辦過一場演唱會，因自己聲音受影響，坣娜主動詢問是否要協助，鄭怡則回：「幫我多唱一點，我對不起買票的歌迷。」她記得後來坣娜錄了一段影片，教她一些呼吸和瑜伽動作，鄭怡大嘆自己永遠忘不了當年送暖的她。最後，鄭怡說有個好朋友在最後一年常去看坣娜，她非常低調而且要朋友保守秘密，千萬不可對外說。朋友說一個月前最後一次去看她，是哭著走出她的家門。





