坣娜入夢了！薛智偉痛揭她「最後遺願」生前催淚對話曝光

記者宋亭誼／台北報導

演藝圈永遠的美聲天后坣娜10月14日因肺腺癌病逝，今（14）日由摯愛的丈夫薛智偉為她舉辦一場名為《IN LOVING MEMORY》的追思會，各界親朋好友齊聚一堂，前來送坣娜最後一程。而薛智偉稍早現身向媒體致意，透露坣娜生前明確交代他不要舉辦追思會及告別式，但他自己需要一個方式好好與坣娜告別。

薛智偉哀戚現身。（圖／記者鄭孟晃攝影）

坣娜罹癌已有一段時間，但她保持一貫低調、優雅作風，不願對外透露，直到病逝後消息才得以曝光。薛智偉坦言，他與坣娜早已預期生命終有一天會到終點，兩人從不避諱討論身後事規劃，坣娜生前更曾明確交代不舉辦追思會及告別式，「她說不想打擾朋友、媒體、親人，什麼都不要做。」

廣告 廣告

薛智偉尊重坣娜的想法，也和對方表明自己需要一個告別儀式，「我一直跟她講，她不需要做，我需要，我可以在一段時間不告訴人家，但不可能是一輩子。」所幸坣娜最後能理解他的心情，因此才有今日的追思會。薛智偉形容坣娜兼具智慧與品味，他深知一但決定舉辦追思會，任何細節都不能馬虎，也相信坣娜今日肯定在天上微笑看著。

薛智偉點燃追思蠟燭。（圖／記者鄭孟晃攝影）

薛智偉分享，坣娜晚年雖然辛苦，不僅無法言語，視力也逐漸退化，但最後一刻是在他手中安詳離世，薛智偉過去透過坣娜的表情與眼神便能理解她的心意，坣娜離世後，他甚至直到追思會前夕仍感到能與她溝通，「她跟我說，『傻瓜，我已經跟你講不要追思會，你搞得這麼大，那你就要真心去講起來。』」此外，坣娜生前也交代最後遺願，「她說『我已經陪你10年，你這段時間不斷學習，把猶太理念給予其他人』，最後的承諾是她說不能退步，一定只能往前走。」

更多三立新聞網報導

才爆不倫人夫！八點檔女神披「命定白紗」嫁了 感性喊：新的開始

大S病逝「汪小菲鬧不停」！生前經紀人出手給1承諾 網全看哭

等不到2025年！男星「心臟病驟逝」享年49歲...失約今晚跨年特別節目

心碎！「金鐘5冠王」驚傳肝癌病逝...「死訊藏1年多」最後身影曝

