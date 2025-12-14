坣娜告別式！寇世勳憶一起赴美拍戲 包翠英替她牽線出道走紅

寇世勳今早現身坣娜的告別式。（圖／猶台文化交流協會JTCA、鄧博仁攝）

歌手坣娜10月14日因肺腺癌過世，享年59歲。14日舉行追思會，圈內好友寇世勳、歐陽龍、包翠英、苗蔚蘭、王宥忻等人均出席致哀。其中寇世勳受訪時沉痛表示：「追思會不知道說什麼，她太年輕了，好朋友一路好走。」

寇世勳跟坣娜相識多年，回憶兩人曾有過特別的合作經歷，就是跟香港演員鄭裕玲一起赴美國拍戲，寇世勳感觸頗深說：「沒想到她那麼年輕就走了，我跟他先生也很熟，會一起吃飯，以前見面她就有說過自己的狀況（病況）。」

歐陽龍跟坣娜相識多年趕赴告別式。（鄧博仁攝）

歐陽龍是在坣娜剛出道時就認識對方，相識3、40年，跟坣娜夫妻有往來，以前也是同事，「碰到這樣的事情一定非常遺憾，今天一定有很多好朋友來，把坣娜這位天使送到天上，希望薛智偉（坣娜老公）節哀，好好經營事業。」

歐陽龍提到，這幾年看到坣娜跟薛智偉兩人都是形影不離，包括打造猶太教堂、推廣猶太文化都是非常用心，兩人也互相扶持，令大家稱羨，不過對於病情卻是非常低調。

包翠英出席坣娜告別式送友人最後一程。（鄧博仁攝）

包翠英則分享：「我跟坣娜認識是她19歲，一個朋友託我引薦，說他朋友的妹妹很漂亮很會唱歌，能不能幫忙推薦入行，我就跟我經紀公司說，就牽線，結果談一談坣娜就進公司發唱片了。」

包翠英跟坣娜的姊姊比較常聯絡，得知坣娜生病，也是聽另1個朋友轉述，對方跟包翠英說：「跟妳說個秘密，坣娜得肺腺癌。」包翠英聽完回說：「我也跟你說個秘密，我得大腸癌。」今來到坣娜的告別式，讓她感到哀戚，甚至脫口說：「下一個會不會就是我。」

包翠英跟坣娜最後一次見面，是坣娜結婚，有透過臉書傳帖子，寫下：「包美女，妳有沒有空來參加我的婚禮。」包翠英回：「當然沒問題。」包翠英說當時坣娜都是邀請朋友出席，自己有幾年定居美國剛好她正在走紅，說到底沒有那麼熟只是最初拉她一把，被邀請備感榮幸。

坣娜生前與薛智偉政商關係好，前行政院院長江宜樺（左二）也出席告別式。（鄧博仁攝）

苗天的女兒苗蔚蘭，跟坣娜合作過公視學生劇展《風華大歌廳》，苗蔚蘭說：「她很優雅美麗大方，又很主動接近藝人朋友，我很少參加告別式，但要送她最後一程。她給過我臉書ID，但我當時沒加，我覺得很虧欠她。」歌手「財富女神」王宥忻則是在朋友的餐會認識坣娜，「知道她一直以來有在為公義努力，看到她的時候覺得很優雅，看不出來生病，是後來看到新聞才知道，不覺她有病態，讓人家感覺很優雅。」

