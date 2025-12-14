坣娜告別式！寇世勳憶一起赴美拍戲 包翠英替她牽線出道走紅
歌手坣娜10月14日因肺腺癌過世，享年59歲。14日舉行追思會，圈內好友寇世勳、歐陽龍、包翠英、苗蔚蘭、王宥忻等人均出席致哀。其中寇世勳受訪時沉痛表示：「追思會不知道說什麼，她太年輕了，好朋友一路好走。」
寇世勳跟坣娜相識多年，回憶兩人曾有過特別的合作經歷，就是跟香港演員鄭裕玲一起赴美國拍戲，寇世勳感觸頗深說：「沒想到她那麼年輕就走了，我跟他先生也很熟，會一起吃飯，以前見面她就有說過自己的狀況（病況）。」
歐陽龍是在坣娜剛出道時就認識對方，相識3、40年，跟坣娜夫妻有往來，以前也是同事，「碰到這樣的事情一定非常遺憾，今天一定有很多好朋友來，把坣娜這位天使送到天上，希望薛智偉（坣娜老公）節哀，好好經營事業。」
歐陽龍提到，這幾年看到坣娜跟薛智偉兩人都是形影不離，包括打造猶太教堂、推廣猶太文化都是非常用心，兩人也互相扶持，令大家稱羨，不過對於病情卻是非常低調。
包翠英則分享：「我跟坣娜認識是她19歲，一個朋友託我引薦，說他朋友的妹妹很漂亮很會唱歌，能不能幫忙推薦入行，我就跟我經紀公司說，就牽線，結果談一談坣娜就進公司發唱片了。」
包翠英跟坣娜的姊姊比較常聯絡，得知坣娜生病，也是聽另1個朋友轉述，對方跟包翠英說：「跟妳說個秘密，坣娜得肺腺癌。」包翠英聽完回說：「我也跟你說個秘密，我得大腸癌。」今來到坣娜的告別式，讓她感到哀戚，甚至脫口說：「下一個會不會就是我。」
包翠英跟坣娜最後一次見面，是坣娜結婚，有透過臉書傳帖子，寫下：「包美女，妳有沒有空來參加我的婚禮。」包翠英回：「當然沒問題。」包翠英說當時坣娜都是邀請朋友出席，自己有幾年定居美國剛好她正在走紅，說到底沒有那麼熟只是最初拉她一把，被邀請備感榮幸。
苗天的女兒苗蔚蘭，跟坣娜合作過公視學生劇展《風華大歌廳》，苗蔚蘭說：「她很優雅美麗大方，又很主動接近藝人朋友，我很少參加告別式，但要送她最後一程。她給過我臉書ID，但我當時沒加，我覺得很虧欠她。」歌手「財富女神」王宥忻則是在朋友的餐會認識坣娜，「知道她一直以來有在為公義努力，看到她的時候覺得很優雅，看不出來生病，是後來看到新聞才知道，不覺她有病態，讓人家感覺很優雅。」
更多中時新聞網報導
李子森搭檔朱宇青 飆唱中二魂神曲
陳珊妮戲劇首秀獻NHK 單挑宮澤理惠
米莉愛考克4.5個月練就《超少女》
其他人也在看
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 51
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 31
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 83
23歲學霸女兒考上律師！呂文婉爆哭喊：我家美女律師誕生
資深媒體人呂文婉12日透過臉書激動宣布，23歲女兒Mareen通過律師高考，正式成為準律師。她感性寫下「放榜了！阿母忍不住爆哭，一切煎熬終於放下」，並曬出與女兒日本旅遊的合照，母女倆溫馨依偎畫面充滿濃濃親情。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 116
聽到女兒吳卓林返港傳聞 吳綺莉反應曝光
53歲前香港亞姐冠軍吳綺莉近年積極經營抖音，不時開直播與粉絲分享生活點滴，日前在直播中驚爆自己經歷險些毀容意外，左眼角更貼著一大塊膠布，透露差點傷及眼球。從直播畫面，吳綺莉左邊眉毛靠近太陽穴至眼角位置，貼上一塊長長肉色膠布，範圍不小，看起來傷勢不輕，距離眼睛位置約2公分。她對鏡頭指著傷口心有餘悸透露自由時報 ・ 1 小時前 ・ 1
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 17 小時前 ・ 18
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 10
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 34
56歲高欣欣補辦婚宴 李國超落淚「留一個位置給屠穎」
56歲高欣欣與61歲李國超於2020年結婚，時隔五年於12日晚間補辦婚宴，席開38桌，花費約百萬元。兩人已愛情長跑超過20年，被問到今晚洞房花燭夜會怎麼度過，沒想到李國超脫口：「洞房？我已經很久沒有行房了。」讓現場頓時爆出一陣驚呼聲，不過他隨即補話：「我開玩笑啊，今晚這裡會有VIP房間。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 14
下月世紀大婚！陳漢典、Lulu公布「超大咖主持人」名單 婚宴進度曝
新婚的陳漢典、Lulu黃路梓茵今（12日）一起出席喜憨兒喜餅代言活動，分享將於1月舉辦的婚宴進度約5、6成，近期正在確定賓客名單，之後會陸續廣發喜帖，2人笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，也想邀請邱澤擔任婚禮主持人，「如果到時人氣低落，就拍台上就好」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
Vicky創業開便當店突收攤！ 經紀人證實「將改為線上訂餐」
根據《三立新聞》報導，Vicky開設的「和平便當店」，即日起不再提供現場服務，未來將改為團體線上預訂供餐。對此，Vicky的經紀人也證實，表示目前員工相當難找，才會決定暫時收掉實體店面。據悉，Vicky與屈中恆育有4名女兒，她曾坦言每月家庭開銷約30萬元，家裡壓力不小。今...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 31
張柏芝放話「生到不能生」！劉嘉玲吐槽：沒男友就想生小孩
張柏芝放話「生到不能生」！劉嘉玲吐槽：沒男友就想生小孩EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 21
掰了24年《大集合》！胡瓜「首出面鬆口」確定不續約：1/31最後一集
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，先前週刊報導雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製。對此胡瓜今出席新節目記者會也鬆口了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
向佐淚崩泣訴「娛樂圈很恐怖」 親媽向太說話了：在哭他自己笨
向佐是香港影視大亨向華強跟陳嵐之子，近年因參與真人秀節目，與台灣女星郭碧婷相識、結婚生子，可謂事業家庭兩得意，不料日前在節目中突然淚崩泣訴：「演藝圈很恐怖」，一番話引起大家討論，對此，親媽向太也回應表示：「在哭他自己笨」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 28
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 3
朱孝天揭除名內幕！拒絕相信音樂「3個要求」不忍嘆：太昧良心了
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與F3言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外，引發許多揣測。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，稱自己在拒絕相信音樂3個要求後就被斷聯。網友好奇追問3個要求內容，他表示「太昧良心了」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 110
陳偉霆「藏愛4年」未公開震撼原因曝 首認官宣生子：一切在計畫中
中國39歲男星陳偉霆近來憑藉跟趙露思搭檔合作《許我耀眼》，讓他的演藝事業再攀顛峰，至於感情方面，他與超模何穗緋聞傳了4年從未認愛，豈料首度官宣竟是生子，對此，陳偉霆在受訪時也曝光原因，坦言一切「都在計畫當中」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
風田首度公開「新婚妻正臉」！甜蜜穿搭放閃 網狂讚：太太好美
日籍男星風田來台發展多年，在演藝事業方面早有一番成就，幽默風趣的個性也累積許多粉絲喜愛，繼8月份拋出結婚震撼彈後，近日，風田也首度公開妻子的廬山真面目，讓許多網友看了狂讚風田太太「有夠美」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
70kg→52kg逆天變身！MEI居然被老公叫妹仔？零復胖秘訣震撼公開！
最近 MEI 邱馨葦現身《女人我最大》節目花絮超爆笑！她說自己錄影那天穿得超減齡，結果出門前被老公阿弟吐槽一句：「今天怎麼穿得這麼像妹仔？」害她哭笑不得，又想想拿槍掃射他了。影片一出網友狂刷留言：「這女人我最大 ・ 2 天前 ・ 10
柯震東也愛CORTIS！竟跟風喊「理解、成為蕭亞軒」 網：你最適合說
CORTIS為BTS（防彈少年團）的師弟團，成員們擁有辨識度極高的帥氣臉龐、具歌曲創作與編舞實力、大膽融合迷幻搖滾與嘻哈元素等，出道即爆紅，就連文素利、崔代勳等演員也忍不住在AAA頒獎典禮上告白並要求合照。由於台灣歌手蕭亞軒過往被封為「小鮮肉收割機」，台灣網友紛紛拿C...CTWANT ・ 3 天前 ・ 10