坣娜因肺腺癌病逝 醫揭兩大成因

好醫師新聞網記者吳建良／台北報導

圖：台大醫師胸腔外科李章銘醫師／本報資料照片

已故女星坣娜的先生發文證實，坣娜是因為肺腺癌病逝；事實上近來由於低劑量電腦斷層的普及，讓肺部腫瘤得已被提早發現，但是也連帶的讓肺癌成為十大癌症發生率之首，且患者有年輕化趨勢。台灣心血管及胸腔外科學會榮譽理事長、台大胸腔外科教授李章銘醫師指出，肺癌長期佔首位，與大環境的變化例如空氣、食物有正相關，在此前提下，45歲以上有家族史(不論是什麼癌症)又有抽煙的民眾都是高危險群。

LDCT低劑量電腦斷層的擴大使用，造福了以往只能等到腫瘤大到二、三公分才能被發現的肺癌、肺腺癌患者；目前大約在0.2公分大小的毛玻璃狀結節就可以現形。李章銘醫師指出，在這個情況下，肺癌患者年齡層會下降，但是嚴重程度卻可以降低很多，預期再幾年之後，死亡率也會跟著下降。

李章銘醫師表示，癌症的早期發現對於治療上的好處太多了，不但是術式的選擇較多，手術風險也較小，同時預後情況也會更好，最主要的是因為能夠廓清腫瘤，所以復發機率也更小。

1位才34歲的正常上班族，本身和父母都沒有吸煙，但是母親卻還是罹患肺腺癌，所以趁著公司健檢時，個人加做低劑量電腦斷層，結果就發現了8,9顆毛玻璃狀結節，還好都在0.3-0.8公分大小，且沒有遠端轉移。病人在複合式開刀房接受單孔胸腔內視鏡手術，這些病灶經過電腦斷層定，都得到完整切除，病患出院隔週就恢復正常作息與工作。

李章銘醫師說，就男女比率上而言，一樣的生活環境，台灣女性風險也比較高，就是先生和太太共居一室，一樣的吃、睡生，生活習慣相當，但是太太罹癌的風險就高於先生。目前研究還不清楚是否基因染色體相關或荷爾蒙。

李章銘醫師進一步指出，拜科技進步之賜，早期的肺癌、肺腺癌手術大都可以內視鏡手術治療，且從以前的多孔進步到現在單孔內視鏡手術已是主流。在一個不到3公分大小的傷口，就可以將腫瘤廓清，患者不必再忍受開膛破肚之苦，預後和傳統手術相差不多，但恢復卻很快，平均住院天數在三天之內。

但是單孔內視鏡手術，除了對於醫師的技術是一大考驗之外，對於醫療器材和醫院設備也是重中之重；李章銘指出，單孔內視鏡手術最大的門檻就在於對腫瘤的定位問題，因為這牽涉到醫院的設備，必須在配有電腦斷層的手術室才能進行。

以往類似手術的執行，都是病人先以電腦斷層確認腫瘤位置，回到病房等影像出來，醫師判讀完成再進手術室開刀。這樣一進一出，花費相當長的時間，在病人麻醉風險的考量下，再有豐富經驗的醫師，一次也只能處理3顆以內的腫瘤；如果病人的腫瘤數超過3顆，除非病人的體力和麻醉承受風險較佳，可以等下次再手術，否則那就只能用其他方式，例如化療、放療或是射頻消融處理。

李章銘強調，這種一站式的手術房處理多病灶腫瘤整理時間下降很多，目前台大有兩間配備電腦層的手術室，目前執行超過百例以上。醫師可以邊以電腦斷層定位，邊執行單孔內視鏡手術，不但清楚定位，且手術更快也更徹底，超出3顆以上的腫瘤都可以一次廓清不是問題；病人麻醉風險也小，也不用再等下一次或是其他術式，對病人的在手術前中後的負擔相對減少很多。