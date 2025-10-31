坣娜在尪懷中 安寧走完人生路

坣娜確診肺腺癌4年，終不敵病魔離世。（資料照片）

坣娜老公薛智偉（左）證實坣娜於10月14日病逝。（資料照片）

美聲天后坣娜驚傳癌逝，享年59歲。她的富商老公薛智偉於10月31日發聲證實死訊，表示坣娜於10月14日因肺腺癌過世，依照猶太教習俗，於48小時內完成土葬，並已於10月16日將其安葬於金寶山的家族猶太聖殿中。

薛智偉還原愛妻病發過程，表示坣娜在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，當時因疫情影響不便就醫，她長期都有定期抽血檢查，檢查結果一直良好，沒想到同年12月確診為肺腺癌第4期，「醫師當時預估她僅剩8至12個月的時間，但她以堅強的意志與從容的心態，陪我又多走了四年。」

廣告 廣告

他透露，坣娜始終平靜面對病情：「在病中，她維持自律的生活，依然早起、做瑜伽，以極平靜的節奏看待生命。身邊的朋友完全看不出她面對疾病的辛苦。溫暖善良的她鼓舞著每個人，也持續為我們的理想奮鬥著。這段時間，我們幾乎24小時相伴生活與工作。」他也跟坣娜本人討論後事，「她是位充滿智慧的女性，常常給我不同的思維與建議，也幫我把身邊的一切整理得井然有序。」

12月14日辦追思會

面對人生最後階段，薛智偉表示，坣娜在離世前3個月身體明顯虛弱：「她與我商量，希望以居家安寧的方式走完人生。當日，我在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開人世。」他也提到坣娜個性低調，生前交代不願公開發喪，避免打擾他人，「但我仍希望向關心她的朋友、支持者與社會各界表達感謝，也讓大家知道，她是一位真正擁有高尚靈魂與非凡智慧的人。」他也公布坣娜的追思會將於12月14日舉辦，讓她的朋友與支持者透過這個機會懷念她。