坣娜在摯愛尪身旁離世！民歌天后證實了 悲曝「最後見面」他哭著走出門

坣娜今（29日）驚傳病逝，享年59歲。（圖／報系資料照）

曾以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲走紅的「玉女歌手」坣娜，今（29日）驚傳因紅斑性狼瘡病逝，享年59歲，消息令演藝圈與歌迷震驚與不捨。民歌天后鄭怡晚間證實，坣娜在最愛的先生身邊過世，並透露有位好友經常去探望她，期間一直幫忙保守秘密，「朋友說一個月前最後一次去看她，是哭著走出她的家門。」

鄭怡稍早在臉書粉專表示，自己今天看到坣娜過世的消息，心中萬般不捨，「她是一個堅強又溫暖的女子，自己辛苦了大半輩子，當她結婚時很為她高興，終於有人可以好好照顧她了，誰知，噩耗來的太快」。鄭怡坦言，她和坣娜的交集並不多，但記憶非常鮮明，還記得對方曾在士林開咖啡廳，即便擁有出色外表，卻堅持靠自己撐起人生，領人敬佩。

鄭怡回憶，坣娜出過嚴重車禍，後來靠瑜珈一點一滴走出來，甚至成為了瑜珈老師，「10年前我們曾經在TICC一起辦過一場演唱會，那次我因為嚴重聲帶紅腫，完全唱不出聲音」，正感到絕望又孤獨時，坣娜主動詢問是否需要幫忙，後來還特地錄製影片，教她一些有助身體康復的呼吸和瑜珈動作，「我永遠忘不了當年送暖的她」。

她透露，有位好朋友在坣娜生前最後1年常去探望，「她非常低調而且要朋友保守秘密，千萬不可對外說。朋友說一個月前最後一次去看她，是哭著走出她的家門。」鄭怡相信，以坣娜倔強的個性，肯定希望她美麗的倩影永遠留在大家心中，「那個唱〈奢求〉、〈自由〉，美的讓人心碎的女子。她苦了一輩子，最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的。」

