坣娜塵封7年遺作曝光！翻唱潘越雲〈謝謝你曾經愛我〉惹淚崩

坣娜塵封7年遺作曝光，熟悉的輕柔嗓音惹淚崩。（圖／粘耿豪攝）

59歲美聲天后坣娜驚傳於10月16日病逝，由於生前個性低調，29日才被公開消息，震驚許多朋友、粉絲。她過去演唱〈抱緊一點〉、〈奢求〉、〈自由〉等金曲，卻在1999年以後未再發行錄音室專輯，對此，飛安專家彭斯民在社群公開坣娜塵封7年的作品，引來網友不捨。

彭斯民教授曾在唱片公司、廣播電台工作，他29日回憶與坣娜的互動經歷，透露2017年擔任過坣娜的專輯監製，耗資300多萬元打造一張10首歌的專輯，卻因故未正式發行，原始檔案則由彭斯民收藏，讓他感嘆：「原想找個機會和坣娜商量出版機會，沒想到再也沒機會了…她是非常用功且自律的藝人，沒想到天忌紅顏…坣娜，請祢好好安息。」

隨後彭斯民提到，這張未發行的專輯其實是坣娜翻唱10首金曲，經過重新編曲、錄音室錄製而成，當初連專輯名稱都已成形，「她（坣娜）問我專輯名稱該取什麼，我說『璀璨』，她說她很喜歡」。同時彭斯民也公開自認最好聽的曲目，是翻唱潘越雲的〈謝謝你曾經愛我〉，坦言「寫歌的和演唱的兩位姐姐都走了，最後竟用這種方式來懷念兩位…希望喜愛坣娜和華娟姐的歌迷們，能喜愛這首重新編曲詮釋的作品」。

坣娜的遺作曝光後，優美輕柔的嗓音搭配描繪深刻情感的歌詞，引來網友感動回應：「好棒的詮釋！值得發行讓更多人聽到好嗓音」、「感謝您留下她美好的聲音」、「真好聽，我喜歡她的聲音，很有特色」、「謝謝你曾經愛過我……美聲成絕響」、「她的詮釋很不一樣耶」、「娜姊噪音獨特，打動人心的美聲，期待發行」。

