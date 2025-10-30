坣娜塵封7年遺作曝光！翻唱潘越雲〈謝謝你曾經愛我〉惹淚崩
59歲美聲天后坣娜驚傳於10月16日病逝，由於生前個性低調，29日才被公開消息，震驚許多朋友、粉絲。她過去演唱〈抱緊一點〉、〈奢求〉、〈自由〉等金曲，卻在1999年以後未再發行錄音室專輯，對此，飛安專家彭斯民在社群公開坣娜塵封7年的作品，引來網友不捨。
彭斯民教授曾在唱片公司、廣播電台工作，他29日回憶與坣娜的互動經歷，透露2017年擔任過坣娜的專輯監製，耗資300多萬元打造一張10首歌的專輯，卻因故未正式發行，原始檔案則由彭斯民收藏，讓他感嘆：「原想找個機會和坣娜商量出版機會，沒想到再也沒機會了…她是非常用功且自律的藝人，沒想到天忌紅顏…坣娜，請祢好好安息。」
隨後彭斯民提到，這張未發行的專輯其實是坣娜翻唱10首金曲，經過重新編曲、錄音室錄製而成，當初連專輯名稱都已成形，「她（坣娜）問我專輯名稱該取什麼，我說『璀璨』，她說她很喜歡」。同時彭斯民也公開自認最好聽的曲目，是翻唱潘越雲的〈謝謝你曾經愛我〉，坦言「寫歌的和演唱的兩位姐姐都走了，最後竟用這種方式來懷念兩位…希望喜愛坣娜和華娟姐的歌迷們，能喜愛這首重新編曲詮釋的作品」。
坣娜的遺作曝光後，優美輕柔的嗓音搭配描繪深刻情感的歌詞，引來網友感動回應：「好棒的詮釋！值得發行讓更多人聽到好嗓音」、「感謝您留下她美好的聲音」、「真好聽，我喜歡她的聲音，很有特色」、「謝謝你曾經愛過我……美聲成絕響」、「她的詮釋很不一樣耶」、「娜姊噪音獨特，打動人心的美聲，期待發行」。
更多中時新聞網報導
〈父親的來信〉〈叫阮的名〉 巫啟賢把親情寫進歌裡
李心潔辦藝術展 香港小吃為靈感
陳孟賢金鐘噴淚 憾無緣同台小S
其他人也在看
坣娜在摯愛尪身旁離世！民歌天后證實了 悲曝「最後見面」他哭著走出門
鄭怡稍早在臉書粉專表示，自己今天看到坣娜過世的消息，心中萬般不捨，「她是一個堅強又溫暖的女子，自己辛苦了大半輩子，當她結婚時很為她高興，終於有人可以好好照顧她了，誰知，噩耗來的太快」。鄭怡坦言，她和坣娜的交集並不多，但記憶非常鮮明，還記得對方曾在士林開咖...CTWANT ・ 1 天前
「可能沒辦法了」好友憶坣娜最後通話 聲音吃力仍惦記這件事
藝人坣娜不敵病魔過世，享年59歲，追思會預計將在今年12月15日舉行。她的歌手好友傅薇也在臉書發文不捨表示，今年春天坣娜曾打給她，儘管聲音已經聽起來十分吃力，仍惦記著要請她喝咖啡，「但可能沒辦法了」。太報 ・ 5 小時前
坣娜病榻要好友守密 鄭怡慟曝「在愛她的先生身旁過世」
坣娜今（10╱29）驚爆因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲，鄭怡在臉書追悼，還透露：「有1個好朋友在最後1年有常去看她，她非常低調而且要朋友保守祕密，千萬不可對外說。朋友說1個月前最後1次去看她，是哭著走出她的家門。」認為坣娜苦了一輩子，「最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的」。太報 ・ 1 天前
14歲駐唱補家用！坣娜昔自爆：我不愛唱歌 竟為「反抗父親」踏入歌壇
據了解，坣娜上有4個兄弟姊妹，父親經營旗袍裁縫店，一家人生活過得清苦，因此她14歲便外出打工。由於老闆剛好欠缺歌手，要求坣娜試唱，一聽驚為天人，以每個月4000元的薪資聘請她，每天唱40分鐘。坣娜畢業後，在姐姐朋友的介紹下去經紀公司應徵，從眾多選手中脫穎而出，成為...CTWANT ・ 23 小時前
坣娜病逝消瘦身影曝光！摯友曝生前最後通話：可能沒辦法了
美聲天后坣娜驚傳因胰臟癌病逝，享年59歲。她生前對病情相當低調，始終未對外透露。歌手傅薇透露，今年春天曾接到坣娜親自來電，沒想到成了最後的通話。傅薇昨晚在臉書發文：「今年春，她打給我說，『我記著要請妳喝咖啡的啊，但可能沒辦法了。』」當時坣娜聲音明顯吃力，仍不忘告知好友近況。自由時報 ・ 15 小時前
坣娜生前最後演唱會「硬撐上台」 製作人洩內幕：她擔心身體狀況
歌手坣娜（原名唐娜）憑藉〈奢求〉〈自由〉等暢銷歌曲，一炮而紅，但傳出本月16日因胰臟癌病逝，享年59歲，突然的消息震驚演藝圈。據了解，坣娜人生最後一次舞台演出時，當時十分緊張，且擔心身體撐不住。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
坣娜遺作《璀璨》曝光！監製不捨揭未發行內幕：母帶還在我家
59歲坣娜於10月16日病逝，消息直到昨（29日）才獲證實，震驚樂壇。她以〈奢求〉、〈自由〉等多首經典作品深受歌迷喜愛，溫柔嗓音與細膩情感更成為一代人心中的記憶。隨著死訊曝光，飛安專家彭斯民（曾任唱片監製）也在臉書揭露一段鮮為人知的往事，坣娜多年前曾完成一張翻唱專輯《璀璨》，卻因故未能發行。鏡報 ・ 9 小時前
坣娜疑因胰臟癌病逝！郁方曝兩人私下交集 不捨嘆：她高冷又溫暖
女歌手坣娜（原名唐娜）曾以〈奢求〉、〈自由〉等經典歌曲紅遍華語歌壇，29日傳出已於10月16日因胰臟癌病逝，享年59歲，震驚演藝圈。資深藝人郁方30日出席舞台劇《半里長城》笑噴版彩排記者會時，也透露了和坣娜私下交集。中天新聞網 ・ 5 小時前
獨家》坣娜低調抗癌5年守密！好友包翠英悲嘆：生命無常
唱紅經典歌曲《奢求》、《自由》的「療傷天后」坣娜，本月16日驚傳因胰臟癌病逝，享年59歲。突如其來的噩耗令粉絲與演藝圈震驚不捨。資深名模包翠英接受《中時新聞網》訪問表示：「當年我幫坣娜牽線進入演藝圈，5年前就得知她罹癌一直保守秘密。」中時新聞網 ・ 7 小時前
坣娜最後絕美身影曝光 「人生哲理PO文」如生命告別信
玉女歌手坣娜驚傳10月16日病逝，享年59歲，消息震驚演藝圈。她以〈奢求〉、〈自由〉等經典作品深植人心，溫柔又堅定的嗓音陪伴無數人成長。而坣娜生前最後一則社群貼文，宛如一封寫給生命的告別信，字裡行間充滿體悟與祝福，曬出練瑜珈身影，成為她留給世人的最後溫暖。中時新聞網 ・ 1 天前
隧道驚見黑影！駕駛嚇到求神拜佛 警追查才知「拍影片」
萬聖節將近，男子開車經過高速公路基隆中山隧道，突然看到一個黑色人影，背對著車道站著，大約10分鐘後他折返，沒想到黑影又改成了正對著車道，嚇得他猛踩油門狂逃，心裡越想越毛，駕駛說直到隔天還魂不守舍，騎機台視新聞網 ・ 6 小時前
美聲天后坣娜病逝 享年59歲
美聲天后坣娜曾唱紅〈奢求〉、〈自由〉等夯曲，29日卻傳出日前癌逝，享年59歲，震驚外界。坣娜2021年舉辦大型個唱，當時總製作人張曼芸昨證實坣娜逝世噩耗，「有心理準備，但還是很不捨，2021年演唱會是我跟她從〈奢求〉、〈自由〉唱片高峰時期認識到現在，她舞台狀態最好的時候。」據悉坣娜追思會將於12月15日舉行。中時新聞網 ・ 18 小時前
台中豬瘟疫調疑點多！透露專家會議建議全力投入 卓榮泰行動了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導震驚全台的非洲豬瘟疫情，中央與地方積極防堵疫情擴大，目前最重要的工作莫過於疫調。行政院長卓榮泰今（30）日下午出席台中的非洲豬瘟中央前進應變所記者會，他透露，依據昨天專家會議的建議，市府疫調仍有需要全力投入的地方，因此，他上午在院會除要求各院會全力投入、組成中央疫調團外，也要求全國各縣市政府，當台中有需要人力、物資、設備能夠主動積極協助台中，要以全國之力來面對。民視 ・ 6 小時前
坣娜病逝享年59歲 吳建恆曬最後碰面照深情讚她：華語歌壇第一「仙」
資深歌手坣娜於本月16日因罹患胰臟癌辭世，享年59歲。消息昨天曝光後，演藝圈震驚不已。多年來她飽受紅斑性狼瘡與車禍後遺症折磨，卻始終以堅毅精神與溫柔嗓音，感動無數樂迷。知名主持人吳建恆在29日晚間在社群發文悼念，並曬出兩人最後合照，字裡行間充滿懷念與敬意。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
坣娜病逝「疑留最後告別信」粉絲淚喊：天堂沒病痛
知名歌手坣娜（原名唐娜）於本月16日病逝，享年59歲，消息在29日曝光後震驚各界。沒想到稍早她的臉書帳號又突然轉發一支影片，內容是她早在2020年親自在YouTube上分享的影片，疑似成為她留給粉絲的最後一段「告別訊息」。中時新聞網 ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 1 天前