坣娜大15歲尪連經歷2任喪妻之痛 首任老婆是Melody前小姑

美聲天后坣娜本月中癌逝，享年59歲，她生前與男友愛情長跑27年，分手後嫁給身家280億猶太富商老公、大她15歲的薛智偉，兩人婚姻甜蜜，薛智偉喪妻之痛可想而知；而薛智偉過去也有一段婚姻，也因太太生病過世，婚姻畫下句點，而這第一任妻子正是女星Melody前夫吳育奇的姊姊。

據《鏡週刊》報導，薛智偉是「四星國際」董座，兩人8年前結婚時，薛智偉曾誇坣娜完美，全身上下每有一個地方不值得喜歡，相處至今天天都像是熱戀期、度蜜月，讓坣娜甜笑不已，表示先生很精明，「是聰明男人說的話。」婚後薛智偉也全心全力支持坣娜的事業。

而薛智偉其實先前有一任妻子，是Melody前夫吳育奇親姊姊吳育美，兩人育有一子一女，吳育美2012年去世，讓薛智偉傷心不已，一度封閉自己不再投入感情，直到遇到坣娜，薛智偉才再度打開心房和坣娜交往，未料再度遇到妻子先走一步，薛智偉內心的傷痛可想而知。

當年薛智偉梅開二度和坣娜結婚時，仍在婚姻關係中的吳育奇曾帶著Melody一起參加「前姊夫」的婚禮，被讚EQ很高。而坣娜生前本來表示沒打算結婚，也沒被求婚，後來和薛智偉閃電決定結婚，坣娜接受《台灣大搜索》專訪時表示，自己本來活得很灑脫自由，遇到薛智偉才覺得自己是個女人，「一輩子應該結一次婚」，學會經營夫妻關係，她也說「愛情應該要像老酒越陳越香」，「女人是用來疼、男人是用來愛的」，可見夫妻情深。

