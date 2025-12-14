坣娜富商尪二度喪妻…薛志偉鬆口再婚可能！遭傳「身家280億」回應了

記者徐珮華／台北報導

坣娜10月14日因肺腺癌離世，享年59歲，猶太籍老公薛智偉（Jeffery）今（14）日在猶太社區中心（JCC）為她舉辦「IN LOVING MEMORY」追思會。回憶起兩人交往、結婚始末，薛智偉表示當年透過共同好友結識坣娜，隨後便展開追求，約會3次後確定交往關係，一切都是老天的安排。

薛智偉（左）慟別7年愛妻坣娜（左）。（圖／翻攝薛智偉坣娜猶台文化交流協會臉書）

薛智偉分享前兩次約會時，坣娜總是神情嚴肅、不苟言笑，讓他一度懷疑「她是不是真的很討厭我」，因此不敢再主動聯絡。沒想到時隔1年，他忍不住再度提出邀約，這回兩人意外擦出火花，一路從下午2點聊到咖啡廳打烊，返家後又從晚上8點聊到深夜11點入睡。直到隔天6點起床聽見電話另一頭呼吸聲，他才驚覺兩人「掛睡」一整晚，笑說：「第一次跟坣娜睡覺，可惜是在不同的房子。」

廣告 廣告

兩人當天確定交往關係，並於2017年正式步入婚姻。談及最喜歡坣娜哪首作品，薛智偉甜蜜表示「沒有一首不喜歡」，不同心情就會選擇不同的歌曲，其中〈別戀〉是兩人剛認識時便反覆聆聽的歌曲，〈慶幸〉則讓他深受感動。

薛智偉分享與坣娜相處點滴。（圖／記者鄭孟晃攝影）

如今歷經兩任妻子離世，薛智偉感情觀備受關注，對此他直言「一個男人不應該是孤單的，沒有女人的智慧，自己的智慧是不足的」，並透露坣娜生前也曾鼓勵他找尋新的對象，因此儘管目前仍沉浸在喪妻之痛，未來仍不排斥再婚。至於早前傳出他身家高達新台幣280億元，他親自澄清並強調金錢只是身外之物，「說我10萬、說我280億，我都很謝謝。」

更多三立新聞網報導

坣娜過世前1年失聲失明！薛智偉「緊握雙手道別」公開她最後遺願

坣娜肺腺癌離世！61歲資深名模「罹癌三期」悲喊：會不會下個就是我

坣娜「與薛智偉結婚前」曾問她！資深女星現身追思會 鬆吐虧欠心聲

那對夫妻妮妮班級性騷霸凌！Nico爆愛女「上月突住院」驚喊：細思極恐

