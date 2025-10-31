「坣娜平靜地離開⼈世」 確診僅剩下8個月能活！老公心碎揭真正死因：多陪我4年

坣娜老公薛智偉今發聲明。（翻攝自薛智偉坣娜猶台文化交流協會協會臉書）

被外界譽為「美聲歌后」的坣娜，唱紅《奢求》《自由》等代表作，不過29日驚傳病逝，享年59歲，死因眾說紛紜，對此，今（31日）坣娜老公薛智偉強忍心碎發出聲明，並透露死因與後續安葬事宜。

坣娜病逝噩耗震驚娛樂圈，死因傳出胰臟癌，不過坣娜老公薛智偉今發聲明，透露娜在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，不幸同年12⽉確診為肺腺癌第四期，當時醫師告訴她僅剩8⾄12個⽉的時間，但她仍以堅強的意志與從容的⼼態，與病魔抗戰4年。

薛智偉心碎表示，直到坣娜離世前3個⽉，⾝體明顯虛弱，「她與我商量，希望以居家安寧的⽅式走完⼈⽣，當⽇，我在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開⼈世。」並依照猶太教習俗，於48⼩時內完成⼟葬，10⽉16⽇將其安葬於⾦寶⼭的家族猶太聖殿中。

薛智偉聲明全文

我的愛妻，⼤家喜愛的坣娜已於2025年10⽉14⽇下午因肺腺癌離開我們。我尊重並遵從她⽣前的意願，依照猶太教習俗，於48⼩時內完成⼟葬，10⽉16⽇將其安葬於⾦寶⼭的家族猶太聖殿中，將來我亦會於此與她相伴。⾯對外界對坣娜離世的關⼼與不捨，我由衷地感謝每⼀位惦記她的朋友與⽀持者。 坣娜⼀⽣低調，不願張揚。她特別交代，不希望公開發喪，以免打擾他⼈。然⽽，我仍希望向關⼼她的朋友、⽀持者與社會各界表達感謝，也讓⼤家知道，她是⼀位真正擁有⾼尚靈魂與非凡智慧的⼈。 回憶過往，坣娜在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，當時因疫情影響不便就醫。她長期都有定期抽⾎檢查，檢查結果⼀直良好，沒想到同年 12⽉確診為肺腺癌第四期。醫師當時預估她僅剩8⾄12個⽉的時間，但她以堅強的意志與從容的⼼態，陪我⼜多走了四年。

