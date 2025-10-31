坣娜得肺癌病逝！醫曝生前罹「這病」有關：器官恐提早衰退
歌手坣娜以〈奢求〉、〈一廂情願〉等經典歌曲走紅，近日傳出因病辭世，享年59歲。外界對其病因眾說紛紜，從紅斑性狼瘡（SLE）到胰臟癌皆曾被提及。其丈夫薛智偉昨（31）日發表聲明指出，坣娜自2021年起即被診斷為第四期肺腺癌，靠著堅強意志力多撐了四年，才低調告別人生舞台。
針對坣娜曾提及患有紅斑性狼瘡一事，醫師姜冠宇在臉書發文說明，紅斑性狼瘡患者相較一般人，罹癌機率明顯偏高。綜合多篇研究，SLE病患的整體罹癌風險比約為1.1至1.6，尤以淋巴癌、肺癌及女性須特別注意的子宮頸癌為主。
姜冠宇指出，導致罹癌風險升高的原因，與紅斑性狼瘡本身的免疫異常有關。此外，患者在治療過程中常需服用免疫抑制劑，不僅增加感染風險，也削弱免疫系統對癌細胞的監控與反應。女性患者則因免疫力下降，對HPV病毒的防禦能力降低，子宮頸癌風險亦因此上升2至5倍。
他進一步指出，所謂的「免疫抑制」現象不只見於紅斑性狼瘡，包括自體免疫疾病、多重慢性病、代謝症候群、長期服藥、器官移植、嚴重環境汙染暴露者等族群，皆屬高風險對象。「不要說致癌，連器官提早衰退都是常有的事」，姜冠宇提醒。
不過他也強調，隨著現代醫療進步，即使身處高風險群，也不必過度悲觀。最重要的是提早認知自身風險，建立良好生活習慣、避免壓力累積，透過有效的自我照顧策略，提升免疫系統功能，以延續生活品質並延長壽命。
