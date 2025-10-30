坣娜患胰臟癌病逝「生前要求保密病情」 好友探病哭著離開…鄭怡悲慟：她苦了一輩子
知名歌手坣娜因病辭世，享年59歲，消息曝光後震驚演藝圈，不少好友與粉絲皆表達不捨。據悉，她長年與紅斑性狼瘡共處，近年又因罹患胰臟癌離世，身邊陪伴的正是她摯愛的丈夫、身價逾280億元的「四星國際」董事長薛智偉。
坣娜過去以〈奢求〉、〈一廂情願〉等歌曲紅遍全台，是許多樂迷心中的「玉女歌手」。1993年她在金鐘獎慶功宴後返家途中，不幸遭酒駕車輛攔腰撞上，造成內臟移位、記憶喪失與語言障礙，甚至一度連親姊姊的名字都喊不出。那場重傷改變她的人生，經歷長期復健後，坣娜靠著瑜珈重新找回健康，也從此投身身心療癒，最後更成為瑜珈老師。
她曾坦言，車禍後的閱讀能力幾乎喪失，只得靠每日反覆練習重新學習。第四年時又出現憂鬱症狀，曾在舞台上動念想「跳下去」，後來透過瑜珈學習與自己和解，才重新走出陰霾。
2018年，她與薛智偉結婚，正式步入婚姻。坣娜當時51歲，薛智偉比她年長15歲。兩人原先都在感情低潮中，因友人介紹而相識，相互扶持後決定共度人生。婚後她淡出演藝圈，專注經營健康與心靈品牌，並與丈夫攜手推動猶太文化交流，打造台灣首座猶太聖殿與文物館，過著低調而寧靜的生活。
民歌天后鄭怡透露，坣娜近年健康狀況欠佳，雖然仍有親友時常探望，但她叮囑大家要為她保密，不願外界擔心。如今她撒手人寰，鄭怡在臉書發文感嘆：「惡耗來得太快。」並透露朋友在一個月前還曾探望坣娜，「是哭著走出她的家門。」
鄭怡回憶，約十年前兩人曾同台舉辦演唱會，當時鄭怡因聲帶受傷無法演唱，坣娜主動錄製影片教她呼吸與瑜珈技巧，幫助她康復，「我永遠忘不了當年送暖的她。」對好友的離去，鄭怡不捨地說：「她是一個堅強又溫暖的女子，自己辛苦了大半輩子，最後能在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的。」
坣娜一生歷經車禍、病痛與低潮，仍以優雅姿態面對人生。鄭怡在文末寫道：「我相信，以坣娜倔強好強的個性，肯定希望她美麗的倩影永遠留在大家心中，那個唱〈奢求〉、〈自由〉，美得讓人心碎的女子。」
