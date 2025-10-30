坣娜愛情路回顧「從27年戀情到真愛歸宿」 她用一生唱出被愛與成全的真義

坣娜與丈夫薛智偉於2017年低調完婚，婚後投入公益與文化推廣。（圖／報系資料照）

知名歌手坣娜（原名唐娜）於10月16日因病辭世，享年59歲。消息於29日曝光後震驚演藝圈，也令無數歌迷不捨。以〈奢求〉、〈自由〉、〈抱緊一點〉等多首經典情歌走紅的她，歌聲細膩深情，曾陪伴許多人成長歲月。她的人生情感歷程，如同她的音樂作品一般深刻且動人。

婚後坣娜淡出演藝圈，轉而與薛智偉共同推動猶太文化交流。（圖／報系資料照）

《中時新聞網》報導，坣娜情感世界起於19歲，當時與髮型師Kelvin相識，展開長達27年的戀情。交往期間，坣娜經歷人生重大變故。1993年，她遭酒駕車輛撞擊，導致脊椎變形、內臟移位與多處骨折，甚至一度昏迷兩日。

當時Kelvin全程守護在側，成為她的重要依靠。後來，她歷經憂鬱低潮，是Kelvin鼓勵她透過瑜伽重建生活重心。兩人雖未步入婚姻，但長期相伴如同家人。然而，這段感情最終於2010年劃下句點。據友人透露，坣娜因無法接受對方過於以自我為中心，選擇分手。

恢復單身後的坣娜將重心轉回生活與修行，持續投入瑜伽教學與公益事業。她曾說：「如果遇不到疼我、懂我的人，不如自己好好過，成為一個更好的女人。」未料命運讓她遇見猶太裔美籍企業家薛智偉，兩人迅速墜入愛河。

薛智偉為「四星國際」董事長，身家逾280億元。起初因過去婚姻經驗對再婚存疑，但坣娜的直率令他動容。坣娜曾對他坦言：「那你離開，不要待在我旁邊礙我的事。」最終，兩人於2017年12月低調完婚。婚後坣娜淡出演藝圈，轉而專注於身心靈成長與公益投入。

兩人不僅在生活上互相扶持，也共同成立「薛智偉・坣娜猶台文化交流協會」，推動猶太文化在台灣的教育與交流，並設立猶太社區中心，定期舉辦文化活動。坣娜親自參與協會事務，展現對文化推廣的熱忱與責任。

2021年，坣娜久違回到舞台，舉辦個人演唱會，吸引三千名歌迷到場支持。當天薛智偉也現身，站上舞台向觀眾介紹自己為「坣娜的老公」。被問到愛的定義時，他溫柔地說：「愛是很簡單的事，坣娜當我的太太，就是愛。」他也坦言，自己多年來聽到的動人歌曲，都來自她的聲音。

坣娜曾表示，與薛智偉的婚姻，讓她第一次感受到「被愛是陪伴而非壓力」，也讓她願意慢下腳步、不再逞強，成為一位安心的太太。這段婚姻不僅是她人生的歸宿，也成為她人生後期最溫暖的依靠。

