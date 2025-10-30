坣娜挺過嚴重車禍不敵癌症 猶太富商老公"二度喪妻"
生活中心／綜合報導
回顧美聲天后坣娜演藝和感情路都充滿波折，1993事業巔峰之際遭遇嚴重車禍，甚至失去部分記憶，嗓子也受影響，還飽受紅斑性狼瘡折磨。淡出演藝圈，轉投入瑜伽教學。長達27年的愛情長跑黯然分手，後來遇到身家280億猶太富商薛智偉熱戀結婚，一起推廣猶台文化。而薛智偉前妻也是因病逝世，如今二度送走摯愛，令人唏噓。
已故藝人坣娜vs.老公薛智偉(2023)：「我最愛她的一個地方，因為她是一個摩羯座，她做事情是，除了很認真，就細節很多。」在節目上聊戀愛經，大讚老婆做事既認真又細心，已故藝人坣娜，2010年與圈外男友Kelvin，結束27年愛情長跑後，遇上大她15歲，猶太富商薛智偉，迅速陷入熱戀，交往三年後，2017年決定步入婚姻。
坣娜演藝路戲劇化。（圖／民視新聞）
已故藝人坣娜vs.老公薛智偉(2023)：「我們確定要結婚，我就跟他說，我希望我們兩個人之間是沒有秘密的，什麼事情都好說，我們一有事 講起來，我們就很正面 清清楚楚的就可以了。」坣娜分手後遇上真愛，但薛智偉的婚姻路也很坎坷。2012年前妻吳育美去世後，讓他悲痛封閉自己，直到朋友介紹認識坣娜，才逐漸打開心房，婚後她也逐漸淡出螢光幕，努力做好賢內助角色。民視記者陳堯棋：「坣娜和猶太裔的富商薛智偉結婚後，兩人在北市大安區，2021年創立了"猶台社區中心"，致力於雙方的文化交流。」積極推廣猶台文化交流、投入公益活動，總想著要盡能力付出更多，因為坣娜外型看似貴氣，但從小家境清寒。
坣娜演藝路戲劇化。（圖／民視新聞）
已故藝人坣娜：「從國一開始我就非常非常獨立，而且很成熟，我想我覺得靠自己很重要。」從14歲出來打工試唱，高中畢業後，到經紀公司應徵新人，從眾多選手中脫穎而出，1986年發行首張專輯出道，開啟影視歌、主持等多棲之路，兩年後還到日本參加"亞洲國際新人比賽"榮獲冠軍，演藝事業發光之際，卻在1993年開車返家途中遭遇嚴重車禍，導致脊椎變形、內臟移位、身體多處骨折，甚至失去部分記憶，身體不如以往。已故藝人坣娜：「你(身體)一直往上延長。」透過瑜伽調理身體，更當起瑜珈老師。多年來，薛智偉全力支持她的音樂與瑜伽事業，如今卻因病驟逝。丈夫薛智偉歷經二度喪妻，心中悲痛更是難以想像。
獨家》坣娜低調抗癌5年守密！好友包翠英悲嘆：生命無常
唱紅經典歌曲《奢求》、《自由》的「療傷天后」坣娜，本月16日驚傳因胰臟癌病逝，享年59歲。突如其來的噩耗令粉絲與演藝圈震驚不捨。資深名模包翠英接受《中時新聞網》訪問表示：「當年我幫坣娜牽線進入演藝圈，5年前就得知她罹癌一直保守秘密。」中時新聞網 ・ 18 小時前
51歲嫁猶太富商「如童話故事」 坣娜淡出演藝圈「投身猶太文化」：一切老天注定
「美聲歌后」坣娜今天（10╱29）傳出病逝消息，享年59歲，消息傳出讓所有歌迷粉絲心碎。她曾經演出《還君明珠》、《情定少林寺》等戲劇頗受歡迎，後期因《奢求》、《自由》等情歌霸榜KTV歌單。不過，坣娜情路坎坷，她曾有一位愛情長跑27年的男友，兩人疑似未論及婚嫁，感情變淡後，兩人分手陷入低潮。當時朋友牽線下，認識了前妻病逝的猶太裔美籍富商薛智偉（Jeffery Schwartz），兩人感情升溫，2017年坣娜終於步上紅毯，淡出演藝圈的她，近年隨著夫婿推廣猶太文化，投入「JTCA猶台文化交流協會」及「猶太文物博物館」的籌辦。如今坣娜仙逝，除了家人遺憾不捨外，更讓粉絲痛心。太報 ・ 1 天前
59歲坣娜生病要求朋友保密 大咖天后揭她在老公旁邊過世
美聲天后坣娜驚傳在10月16日病逝，享年59歲。她除了深受罹患紅斑性狼瘡所苦，圈內更傳出她罹患癌症的消息，她都低調不願證實。民歌天后鄭怡稍早發聲悼念，透露坣娜對於生病的事情非常低調，「有一個好朋友在最後一年有常去看她，她非常低調，而且要朋友保守秘密，千萬不可對外說。朋友說一個月前最後一次去看她，是哭自由時報 ・ 1 天前
過世兩週消息才曝光！坣娜罹癌人生謝幕 追思會訂在這一天
昔日玉女歌手坣娜昨（29日）驚傳過世，享年59歲，消息曝光震驚娛樂圈。不過其實她早在本月16日就因癌症撒手人寰，消息卻過了2週才意外曝光，據傳原因在於親友希望讓她「平靜離開」，因此保密；坣娜人生謝幕，追思會預計將在今年12月15日舉行。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
坣娜胰臟癌逝！研究曝「1病」增加19倍罹癌風險
歌手坣娜於本月16日因胰臟癌辭世，享年59歲，消息震驚各界。胰臟癌因預後差，被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，胰臟只要急性發炎一次，胰臟細胞就不太能恢復，容易癌變。研究發現，急性胰臟炎發生後的2年內出現胰臟癌的機率高達19倍，過了5年才會降到2.7倍。「因此，胰臟炎不是好了就好了，後續一定要繼續追蹤至少2年以上。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
坣娜生前熱心公益！與丈夫齊力推廣「猶太文化」聖殿永遠留名
歌手坣娜驚傳離世，各界紛紛表達不捨！生前她不僅熱心公益，還與丈夫薛志偉斥資3600萬元在台北市打造猶太教聖殿，以促進台灣與猶太文化交流。坣娜晚年致力於瑜伽修養，並為癌症病友免費授課，展現對社會的關懷。監製彭斯民也公開了坣娜生前最後一張未發行錄音室專輯，好友丁曉雯、鄭怡等人也在社群媒體哀悼，感念這位靠自己撐起人生的堅強女性！TVBS新聞網 ・ 20 小時前
結束二十多年戀情遇真愛 坣娜：讓我學會不用總是堅強
結束二十多年戀情遇真愛 坣娜：讓我學會不用總是堅強EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
坣娜病逝老公身旁！鄭怡曝「一個月前探病內幕」友哭著走出她家
知名歌手坣娜於本月16日病逝，享年59歲，消息曝光後震驚各界。民歌天后鄭怡今（29）日在臉書發文悼念，悲痛表示：「惡耗來的太快。」她形容坣娜是一位堅強又溫暖的女子，「自己辛苦了大半輩子，當她結婚時很為她高興，終於有人可以好好照顧她了。」沒想到如今卻傳出噩耗，令她萬般不捨。中時新聞網 ・ 1 天前
戀情動人！坣娜分手27年男友 終與「280億猶太富商老公」訂下
歌手坣娜（本名蔡宜樺）有《奢求》、《自由》等知名歌曲，沒想到今（29）日驚傳病逝，據了解是因紅斑性狼瘡舊疾復發，享壽59歲。驚人的是，坣娜在與現任丈夫、猶太商人薛智偉（Jeffery Schwartz）結婚前，曾有交往27年的男友，兩人因未積極討論婚嫁、感情淡化，最終協議分手，之後坣娜剛好碰上正逢喪妻之痛的薛智偉，兩人理念相似，互相依靠譜出新戀情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
傅薇揭與坣娜生前最後對話 「聲音十分吃力」取消聚會成永別
知名歌手坣娜於本月16日病世，享年59歲，根據知情人士透露疑似罹患胰臟癌辭世，噩耗被證實後，震驚演藝圈，圈內好友紛紛發文悼念，傅薇得知死訊後，透露出兩人最後對話內容，坦言感到相當不捨。中時新聞網 ・ 20 小時前
坣娜大15歲尪連經歷2任喪妻之痛 首任老婆是Melody前小姑
美聲天后坣娜本月中癌逝，享年59歲，她生前與男友愛情長跑27年，分手後嫁給身家280億猶太富商老公、大她15歲的薛智偉，兩人婚姻甜蜜，薛智偉喪妻之痛可想而知；而薛智偉過去也有一段婚姻，也因太太生病過世，婚姻畫下句點，而這第一任妻子正是女星Melody前夫吳育奇的姊姊。中時新聞網 ・ 1 天前
坣娜深受紅斑性狼瘡折磨 痛到「如萬隻蟲在鑽」
坣娜多年來深受紅斑性狼瘡折磨，她從未掩飾這段艱難歷程，反而選擇坦然面對，用親身經歷提醒大家珍惜健康。她曾形容那段時間像一場無止盡的戰役：「大的、小的，從橢圓形到大塊紅斑遍布全身上下，皮膚開始龜裂，再大片、小片地脫落；刺、癢、痛，感覺像有萬隻蟲在鑽。」嚴重時不僅臉部腫脹變形，連日常動作都感到困難。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
發現已晚期！坣娜罹「癌王」胰臟癌逝 醫揭「5症狀」是警訊
歌手坣娜罹胰臟癌病逝，「癌王」胰臟癌再度引起關注，由於早期症狀不明顯，多數確診時已屬晚期。胰臟科醫師林相宏表示，若出現腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病、黃疸皮膚癢，須小心是否為胰臟癌，另外，也要特別注意脂肪胰，恐是造成胰臟癌的風險因素之一。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
坣娜歷經27年長跑分手 與280億富商老公互許終身
坣娜歷經27年長跑分手 與280億富商老公互許終身EBC東森娛樂 ・ 1 天前
