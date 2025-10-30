生活中心／綜合報導

回顧美聲天后坣娜演藝和感情路都充滿波折，1993事業巔峰之際遭遇嚴重車禍，甚至失去部分記憶，嗓子也受影響，還飽受紅斑性狼瘡折磨。淡出演藝圈，轉投入瑜伽教學。長達27年的愛情長跑黯然分手，後來遇到身家280億猶太富商薛智偉熱戀結婚，一起推廣猶台文化。而薛智偉前妻也是因病逝世，如今二度送走摯愛，令人唏噓。

已故藝人坣娜vs.老公薛智偉(2023)：「我最愛她的一個地方，因為她是一個摩羯座，她做事情是，除了很認真，就細節很多。」在節目上聊戀愛經，大讚老婆做事既認真又細心，已故藝人坣娜，2010年與圈外男友Kelvin，結束27年愛情長跑後，遇上大她15歲，猶太富商薛智偉，迅速陷入熱戀，交往三年後，2017年決定步入婚姻。

廣告 廣告

坣娜挺過嚴重車禍不敵癌症 猶太富商老公「二度喪妻」

坣娜演藝路戲劇化。（圖／民視新聞）

已故藝人坣娜vs.老公薛智偉(2023)：「我們確定要結婚，我就跟他說，我希望我們兩個人之間是沒有秘密的，什麼事情都好說，我們一有事 講起來，我們就很正面 清清楚楚的就可以了。」坣娜分手後遇上真愛，但薛智偉的婚姻路也很坎坷。2012年前妻吳育美去世後，讓他悲痛封閉自己，直到朋友介紹認識坣娜，才逐漸打開心房，婚後她也逐漸淡出螢光幕，努力做好賢內助角色。民視記者陳堯棋：「坣娜和猶太裔的富商薛智偉結婚後，兩人在北市大安區，2021年創立了"猶台社區中心"，致力於雙方的文化交流。」積極推廣猶台文化交流、投入公益活動，總想著要盡能力付出更多，因為坣娜外型看似貴氣，但從小家境清寒。

坣娜挺過嚴重車禍不敵癌症 猶太富商老公「二度喪妻」

坣娜演藝路戲劇化。（圖／民視新聞）

已故藝人坣娜：「從國一開始我就非常非常獨立，而且很成熟，我想我覺得靠自己很重要。」從14歲出來打工試唱，高中畢業後，到經紀公司應徵新人，從眾多選手中脫穎而出，1986年發行首張專輯出道，開啟影視歌、主持等多棲之路，兩年後還到日本參加"亞洲國際新人比賽"榮獲冠軍，演藝事業發光之際，卻在1993年開車返家途中遭遇嚴重車禍，導致脊椎變形、內臟移位、身體多處骨折，甚至失去部分記憶，身體不如以往。已故藝人坣娜：「你(身體)一直往上延長。」透過瑜伽調理身體，更當起瑜珈老師。多年來，薛智偉全力支持她的音樂與瑜伽事業，如今卻因病驟逝。丈夫薛智偉歷經二度喪妻，心中悲痛更是難以想像。

原文出處：坣娜挺過嚴重車禍不敵癌症 猶太富商老公「二度喪妻」

更多民視新聞報導

訂房遭撤銷、非法旅宿照上架 綠委籲納管網路旅遊平台保障旅客

命運多舛! 坣娜挺過車禍.今癌逝 猶太富商老公"二度喪妻"

坣娜離世震驚演藝圈！許富凱翻多年珍貴合影 淚憶過往：真的好喜歡她

