坣娜晚年全心投入公益！免費授課教癌症、小腦萎縮病友瑜珈 長年助養數十位兒童
59歲資深玉女歌手坣娜今（29）日傳出因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝消息。坣娜1986年出道，事業發展橫跨影、視、歌、主持等多重領域。1993年因為遭遇嚴重車禍，健康狀況大受影響，2000年後逐漸減少演藝工作，運用瑜珈調養身體，不僅出書、開課，也將瑜珈與公益結合，與癌症關懷基金會合作，免費教授病友瑜珈。此外，她多年來還長期捐款、助養數十名兒童，名下公益協會「坣娜瑜伽傳愛協會」 更是舉辦過多項公益環保活動，事蹟令人動容。
據了解，坣娜從16歲開始接觸瑜珈，但是她真正全心投入瑜珈事業，原因還是在1993年金鐘獎頒獎典禮結束後，返家途中被超速闖紅燈的酒駕男子撞上，導致脊椎變形、內臟移位與身體多處骨折，昏迷2天才甦醒，此後健康狀況大受影響，正是靠著瑜伽一步步復原身心。2000年後她因為車禍後遺症逐漸減少演藝工作，開始運用瑜伽調理身體疾病，自修多年後開始正式授課，成為知名瑜伽老師。又出版多本教學工具書，成為台灣藝人出版瑜珈書籍的第一人。
多年以來，坣娜始終熱心公益，她與癌症關懷基金會合作，為癌友與小腦萎縮症患者免費開設瑜珈課程，緩解病情與疼痛。她曾自曝，自己有社交恐懼症，所以瑜珈課只收固定會上課的學生，一個禮拜一堂課的瑜伽，「我不喜歡跟人群接觸，而且我上課是用生命教學，我上課嘴巴沒停過，我只收跟很久的學生，很認真的學生。」
此外，坣娜不僅時常捐款，也長期助養幾十名兒童，包括非洲兒童。也曾帶領自己開設的髮廊員工一同到醫院與孤兒院，為癌症患者與孤兒義剪。她2012年成立公益協會「坣娜瑜伽傳愛協會」，成立至今也曾推動多項慈善與環保活動。
坣娜在最後一則臉書發文中提到：「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！給自己時時處在正向、善言善語、善行的狀態、幫助自己善用這一趟難得的旅程！」而這段發文，也像是她一生行善的寫照。
