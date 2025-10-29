坣娜曾受紅斑性狼瘡苦 醫：併發症多樣、常來勢洶洶
（中央社記者曾以寧台北29日電）歌手坣娜（本名蔡宜樺）傳病逝，她曾受紅斑性狼瘡所苦。醫師指出，此病常見症狀包括掉髮、臉頰出現蝴蝶型紅斑，併發症如肺出血、中風等，相當多樣，且經常來勢洶洶。
坣娜曾以歌曲「奢求」、「自由」等歌曲紅極一時，她去年曾對媒體透露，因紅斑性狼瘡復發持續治療中，也透過瑜伽放鬆身心，未料今天傳出病逝，據「TVBS新聞網」報導，她已於10月16日病逝，坣娜逝世消息震驚演藝圈，讓不少粉絲和好友感到難過。
全身型紅斑性狼瘡（SLE）是一種棘手的自體免疫疾病，根據健保署統計，至今年9月，全台有2萬5732人因全身性紅斑狼瘡領有重大傷病卡。
高雄榮總免疫風濕科主治醫師、中華民國風濕病醫學會秘書長盧俊吉今天接受媒體聯訪表示，紅斑性狼瘡好發於20至40歲的育齡女性，在過往沒有生物製劑這個特效藥時，患者平均壽命會比一般人少10到20年，50多歲因紅斑性狼瘡病逝的女性，「臨床上滿常遇到的」。
盧俊吉說明，紅斑性狼瘡最常見症狀是掉頭髮、皮膚變紅色，如曬完皮膚後，臉頰可能出現蝴蝶形狀的紅斑，手上也可能有，且特別的是不會癢、卻好幾個月都不會退。此外，手指等小關節也會疼痛，睡醒後會痛半小時、一小時，活動一兩小時就會比較好，但隔天睡起來又會痛。
其他症狀還有持續高燒，盧俊吉補充，可能燒到攝氏38度、持續數週不會好；口腔中比較偏前面有骨頭的位置，也會發生潰瘍，但並不會疼痛。
紅斑性狼瘡併發症相當多樣，盧俊吉解釋，這是因免疫系統可能攻擊各個器官，身體任何地方都可能遭受攻擊，而且經常來勢洶洶。若攻擊到肺部，可能會造成肺炎、肺部出血，白血球過低會造成感染，血小板異常造成血栓則可能引發中風、心血管阻塞等；約有4成患者有狼瘡腎炎，造成蛋白尿、需要洗腎等。
盧俊吉說，如果20到40歲女性突然有異常表現，都要把狼瘡列為可能診斷。東亞的漢民族是高危險族群；若2等親內有人罹患紅斑性狼瘡者，罹病的機率較一般人高5倍以上；3等親有人罹病者，風險是一般人的2倍左右。如今生物製劑已納入健保給付，雖然因時間不長尚難確認是否能延長患者壽命，但因有助控制病情，應能降低因併發症病逝的機率。（編輯：李亨山）1141029
