坣娜最後時刻曝光！12月15日辦追思會 丈夫陪伴到最後

坣娜29日傳出病逝消息，令許多圈內好友不捨，追思會將於12月15日舉行，親友持續籌備中。（圖／報系資料照片）

歌壇資深藝人坣娜，因胰臟癌於10月16日病逝，享壽59歲。根據《TVBS新聞網》報導，家屬目前正籌備她的追思會，預計於12月15日舉行。這位曾以動人嗓音和柔和氣質深植人心的女歌手，辭世消息震驚演藝圈，也令無數粉絲感到哀慟。

坣娜出道近40年，1988年曾代表台灣參加「亞洲國際新人比賽」並榮獲冠軍，其演藝生涯中推出多首經典歌曲，包括〈那年的情人好冷〉與〈教我一點點〉等。她以獨特的氣質與深情演繹風格，在80至90年代於華語樂壇佔有一席之地。然而，她的生命旅程並非一帆風順，歷經車禍造成長年身體不適與紅斑性狼瘡困擾，依舊堅持面對舞台，堪稱堅毅典範。

根據《ETtoday星光雲》報導，坣娜最終是在丈夫薛智偉身旁安詳離世。薛智偉為「四星國際」董事長，身價超過新台幣280億元，兩人於2018年結為連理。婚後坣娜逐漸淡出演藝圈，轉而投入瑜伽修行與健康產業，致力於身心靈平衡發展，生活低調而專注。

據好友鄭怡轉述，坣娜在最後階段由家人與摯友陪伴左右，病情未曾對外張揚，直到辭世才讓外界知悉其與病魔搏鬥的艱辛歷程。她低調處世、不懈奮鬥的精神令人動容，也讓這場即將舉行的追思會，成為眾人緬懷她溫暖與力量的時刻。

