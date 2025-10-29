坣娜最後絕美身影曝光 「人生哲理PO文」如生命告別信

玉女歌手坣娜驚傳10月16日病逝，享年59歲，消息震驚演藝圈。她以〈奢求〉、〈自由〉等經典作品深植人心，溫柔又堅定的嗓音陪伴無數人成長。而坣娜生前最後一則社群貼文，宛如一封寫給生命的告別信，字裡行間充滿體悟與祝福，曬出練瑜珈身影，成為她留給世人的最後溫暖。

坣娜6月8日，在臉書貼文中寫道：「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」並自我勉勵，「給自己時時處在正向、善言善語、善行的狀態、幫助自己善用這一趟難得的旅程！」

她深刻寫道：「生命中常出現的好壞、對不同人來說感受可能很深、可能很淺、可能太長可能嫌不夠時間、但一切、都只是過程。有善即有惡、也不一定、 願多數人的極善、轉換也不少數人的極惡、一切走往和諧的起點與終點！」，最後，她以一段充滿愛的話作結尾：「祝福大家能曾經享受到一刻的真善美、就是宇宙給自己的祝福！」

而她留給世人最後的影像，是這篇最後貼文附上一張在瑜伽練習時拍下的照片。畫面中，她身穿高領毛衣搭配灰色背心、藍色緊身褲，姿態專注且充滿力量，露出淡淡微笑，整個人散發出平靜而堅定的氣息，這張照片如今成為她最美的身影。

粉絲湧入留言區哀悼：「謝謝你來過，謝謝你美麗又嘹亮的嗓音為這世界帶來美好，謝謝你，願您一路順風……安息……無牽無掛」、「安息~《還君明珠》中的楊虹~從此喜歡妳的人，喜歡妳的歌，喜歡妳的戲。謝謝2021年的演唱會~謝謝妳帶來的一切美好」、「謝謝妳曾經為這世界帶來的美好，妳治癒人心的歌曲我到現在都還會唱，RIP」、「一路好走，無病無痛去當天使！」

