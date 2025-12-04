坣娜最後身影將曝光！14日追思會細節全公開

薛智偉（左）與坣娜共同創立JTCA。猶台文化交流協會JTCA提供

坣娜10月14日因肺腺癌辭世，享年67歲。為緬懷她在音樂、戲劇、電影與文化交流領域留下的深刻足跡，薛智偉・坣娜猶台文化交流協會（JTCA）將於 12月14日早上10點半在台北仁愛路猶太社區中心舉辦「IN LOVING MEMORY 坣娜 NA TANG」追思會，主題定為「愛與文化的橋樑」。

追思會現場以「莊嚴、純淨」為佈置主軸，由薛智偉以最深情的方式，替她獻上一場充滿愛的告別，邀請親友、合作夥伴與藝界同仁共同追憶她的風采；此外，追思會的一大亮點，將首次公開坣娜「2021年愛是自由 Free To Love」演唱會的未曝光宣傳照，現場也將播放重新製作的MV及未完整曝光的歌曲，讓大眾透過熟悉的聲線，再次感受她純淨而真摯的靈魂。

坣娜追思會主視覺。猶台文化交流協會JTCA提供

為了讓更多支持者一同送別，主辦單位也將於當天下午13:00、13:30兩梯次開放「粉絲追思會」入場，採線上報名制。主辦方將寄發入場通知信，提供相關時間與注意事項，希望所有粉絲都能在平靜而莊嚴的氛圍中向她道別。

淡出演藝圈後，坣娜將人生重心放在文化、教育與公益，她相信文化能跨越語言、療癒人心，與丈夫共同創立的JTCA，便是她推動猶台文化交流的核心心血。薛智偉先生回憶妻子，形容她是「擁有崇高靈魂與非凡智慧的人」，總以溫柔的方式改變周遭，未來將延續坣娜的理念，持續發展JTCA，成為全球少見、具文化象徵性的猶台交流平台。



