坣娜最後一口氣「在摯愛身旁離世」 民歌天后不捨曝「最後見面」細節惹淚崩

被外界譽為「美聲歌后」的坣娜，唱紅《奢求》《自由》等代表作。（本刊資料照）

被外界譽為「美聲歌后」的坣娜，唱紅《奢求》《自由》等代表作，但29日傳胰臟癌病逝，享年59歲。民歌天后鄭怡昨（29日）在臉書證實死訊，透露坣娜最後是在愛她的先生身旁過世，並曾要求常來探望的友人，要對外保守秘密。

鄭怡在臉書哀戚發文表示，「看到坣娜過世的消息，心中萬般不捨，她是一個堅強又溫暖的女子，自己辛苦了大半輩子，當她結婚時很為她高興，終於有人可以好好照顧她了，誰知，惡耗來的太快。」

鄭怡也透露，有位好朋友在坣娜生前最後1年常去探望，「她非常低調而且要朋友保守秘密，千萬不可對外說。朋友說一個月前最後一次去看她，是哭著走出她的家門。」

鄭怡也相信以坣娜倔強的個性，肯定希望她美麗的倩影永遠留在大家心中，「那個唱〈奢求〉、〈自由〉，美的讓人心碎的女子。她苦了一輩子，最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的。」

