坣娜最後1支MV告別 追思會開放粉絲入場

薛智偉（左）為愛妻坣娜舉辦追思會。JTCA提供



坣娜10月14日因肺腺癌離世，享年59歲，她的老公薛智偉創力的猶台文化交流協會（JTCA）12月14日上午10點30分將在臺北市仁愛路的猶太社區中心（JCC大禮堂）舉行「IN LOVING MEMORY 坣娜NA TANG」追思會，當天下午1點、1點30分開放粉絲入場哀悼。

雖然坣娜生前低調，薛智偉仍希望為她舉辦一個充滿愛的聚會，特別以猶太社區中心為場地，舉辦主題為「愛與文化的橋樑」的追思會，燈光與布置均以「莊嚴、純淨」為原則向她致意。

坣娜追思會主視覺。JTCA提供

追思會以坣娜生前未公開的2021年「愛是自由 Free To Love」演唱會宣傳照當主視覺，當天也將公開播放新製作的MV與未完整曝光的歌曲，讓親友、粉絲透過熟悉的歌聲再次感受她的心與大家同在。

除親友追思會，當天也規劃2梯次「粉絲追思會」，活動採線上報名，填寫表單後，主辦單位將寄出「入場通知信」，內含入場時間與注意事項，希望讓粉絲都能在秩序與平靜中與坣娜告別。

