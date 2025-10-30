坣娜未信猶太教 與夫婿投入台猶社區及猶太潔食實驗室

坣娜與先生薛智偉進行推動許多台灣與猶太文化之間的交流活動。（翻攝自薛智偉坣娜猶台文化交流協會協會臉書）

59歲的坣娜傳出因胰臟癌病逝消息，生前她對病情相當低調，讓許多網友都極為震驚。近年她與大她15歲的夫婿薛智偉一起打造台灣猶太聖殿。在他人眼中有點神秘的猶太教，有相當悠遠的歷史，為猶太人與他們所信之神雅威（Yaweh）之間的盟約，為基督教與伊斯蘭教信仰的前身。猶太教被視為專屬於猶太人的信仰，在宗教日常生活的實踐上，除遵守安息日，也有其潔食的嚴格飲食規條。

坣娜與猶太富商夫婿薛智偉結婚後，投入猶太人與台灣之間的文化交流，夫妻打造猶太社區中心（JCC），薛智偉．坣娜猶台文化交流協會（JTCA），及莊嚴的猶太浸禮堂，在台北市中心，占地超過6百坪，也推動許多以宗教為核心的文化活動。由於薛智偉收藏許多珍貴的猶太文物，此地也成為猶太人的造訪景點。

由坣娜與薛智偉打造的猶太社區中心。（薛智偉坣娜猶台文化交流協會協會臉書）

坣娜雖說過自己不信猶太教，但她成立將猶太潔食（Kosher）為主的「猶太潔食實驗室」，猶太教的傳統包含飲食律法，「Kosher」即為猶太食品認證制度，「Kosher」來自希伯來語，字面含義為「適合的、正當的」，其潔食規範極為嚴謹。

規定包括，所吃陸地動物必須「有分蹄且反芻」、魚類必須有「魚鰭與鱗片」、奶類與肉類不能混吃⋯坣娜過去曾表示，猶太潔食是美麗的飲食文化，也是最早的健康飲食形式之一。而苦於病痛多年的她，不只在瑜伽之中，也在飲食之中實踐美好潔淨的理念。

坣娜昔日受訪透露，自己並非猶太教徒，但她尊重並投身「勸人向善」的宗教和文化，並認為，能與先生推廣猶太文化是難得的緣分。

