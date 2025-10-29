坣娜歷經27年長跑分手 與280億富商老公互許終身

坣娜傳出於10月16日因病辭世。（圖／東森新聞）





還記得那首《奢求》嗎？它唱出了多少人對愛情的執著與掙扎。女歌手坣娜的人生，正如她的歌聲，經歷過漫長而低調的情路。近日，這位橫跨歌唱、主持、戲劇的全方位藝人驚傳於10月16日因病辭世。回顧她的人生，不僅長期與病魔纏鬥，感情路上也經歷27年的長跑後分開，最終嫁給了深愛她的富商老公，共度餘生。

坣娜以《奢求》、《自由》、《退路》等情歌奠定在歌壇的地位，她的個人情路也如同她的歌聲般，充滿了戲劇性與沉潛。坣娜曾與一位圈外男友愛情長跑長達27年。雖然最終這段漫長的感情以分開收場，但坣娜對婚姻的渴望與對幸福的追尋從未停止。

在經歷情路轉折後，坣娜與富商老公薛志偉相識，於2017年結婚，感情生活十分恩愛甜蜜。薛志偉曾公開對妻子放閃直言：「愛是很簡單，坣娜當我的太太就是愛」，足見兩人的情深意重。

淡出演藝圈後，坣娜與老公於2021年攜手創立了「猶太社區中心」，希望能促進臺灣與猶太人的交流，展現夫妻對文化和公益事業的共同投入。

坣娜近年仍不遺餘力地投入公益，不僅在2012年成立「坣娜瑜伽傳愛協會」，也長期助養兒童，並曾為小腦萎縮症患者免費開班授課。

坣娜於2023年底，在一場品牌代言活動上宣布將淡出演藝圈，坦言戲劇、演唱活動將不再接觸，未來將轉型為代言和授課。她透露自己私下其實非常害羞，非工作期間會盡量避免與人接觸。

坣娜長年飽受重大車禍後遺症、紅斑性狼瘡舊疾的困擾，根據《ETtoday新聞雲》報導，她最終不敵胰臟癌辭世。

坣娜病逝的消息傳出後，資深歌手鄭怡在臉書發文證實噩耗，鄭怡在貼文中透露了坣娜生前最後的狀況，坣娜生前行事非常低調，有一個好朋友在最後一年有常去看她，要求探望她的朋友「保守秘密，千萬不可對外說」。一名友人在一個月前最後一次探望坣娜後，「哭著走出她的家門」。

鄭怡提到，自己相信，以坣娜倔強好強的個性，肯定希望她美麗的倩影永遠留在大家心中，那個唱《奢求》《自由》，美的讓人心碎的女子。她苦了一輩子，最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的。

