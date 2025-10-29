坣娜死因曝光！傳「不敵胰臟癌」病逝 生前要親友保密：千萬不可對外說

生前熱心公益的歌手坣娜今天（29日）驚傳病逝，享年59歲。（圖／報系資料照）

曾以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲走紅的「玉女歌手」坣娜，今（29日）驚傳病逝，享年59歲，消息令演藝圈與歌迷震驚與不捨。據悉，坣娜曾發生過嚴重車禍，之後免疫系統也出問題，一度傳出她是因紅斑性狼瘡病逝。不過，根據稍早媒體報導，知情人士透露坣娜最終是因胰臟癌辭世。

據了解，坣娜於1993年參加金鐘獎頒獎典禮，返家途中被超速闖紅燈的酒駕男子攔腰撞上，導致脊椎變形、內臟移位與身體多處骨折，昏迷整整2天才甦醒，車禍後因免疫系統問題無法曬太陽，加上骨骼肌受傷，也不能久坐。《ETtoday星光雲》報導，坣娜最終是因胰臟癌病逝，並非外傳的紅斑性狼瘡。

另據《三立新聞網》報導，田定豐去年曾有意邀坣娜合作，今天聽到對方離世的消息，至今仍難以置信，「我剛剛打給她，但都沒接電話，我不敢相信這是真的。」而民歌天后鄭怡晚間證實，坣娜在最愛的先生身邊過世，並透露有位好友經常去探望她，期間一直幫忙保守秘密。

鄭怡回憶，坣娜出過嚴重車禍，後來靠瑜珈一點一滴走出來，甚至成為了瑜珈老師，「10年前我們曾經在TICC一起辦過一場演唱會，那次我因為嚴重聲帶紅腫，完全唱不出聲音」，正感到絕望又孤獨時，坣娜主動詢問是否需要幫忙，後來還特地錄製影片，教她一些有助身體康復的呼吸和瑜珈動作，「我永遠忘不了當年送暖的她」。

她透露，有位好朋友在坣娜生前最後1年常去探望，「她非常低調而且要朋友保守秘密，千萬不可對外說。朋友說一個月前最後一次去看她，是哭著走出她的家門。」鄭怡相信，以坣娜倔強的個性，肯定希望她美麗的倩影永遠留在大家心中，「那個唱〈奢求〉、〈自由〉，美的讓人心碎的女子。她苦了一輩子，最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的。」

