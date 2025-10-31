坣娜死因非胰臟癌！丈夫心痛發聲「肺腺癌四期 」12/14辦追思會

歌手坣娜日前驚傳過世消息，引起各界關注。原先透過友人得知疑似是胰臟癌，然而事實卻是肺腺癌四期。她的丈夫薛智偉首度公開發聲證實，坣娜早在2021年就確診肺腺癌四期，當時醫生預估她最多只能活一年，但她堅強地撐了4年，最終於今年10月14日離世。坣娜生前曾與吳宗憲合唱《金包銀》，在演唱會上隨著音樂起舞的身影，如今已成為粉絲們的美好回憶。

坣娜的丈夫證實死因是肺腺癌。（圖／TVBS）

坣娜的丈夫薛智偉發出聲明表示，坣娜於10月14日因肺腺癌離世，並在48小時內完成土葬，16日就安置在金寶山的猶太聖殿。薛智偉透露，坣娜是在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，沒想到同年12月就確診為肺腺癌四期。當時醫生判斷她活不過一年，但坣娜意志堅強，又多走了4年的人生旅程。

坣娜的丈夫發表聲明。（圖／猶台文化交流協會（JTCA）提供）

今年年初，坣娜還曾與丈夫薛智偉一同送上新年祝福，她在影片中說：「今天是一個美好的日子，因為2024年終於已經送走了，迎來了今天2025年最得到祝福的一年。」然而，這樣充滿希望的祝福話語，卻在年末變成了令人惋惜的回憶。

坣娜生前活躍於演藝圈，在2021年的演唱會上還能看到她精彩的表演，與吳宗憲合唱時有說有笑的互動，展現出她的活力與魅力。據了解，坣娜所屬的協會直到今年1月都還有更新影片，但可能到後來她已無法再露面。

薛智偉表示，將於12月14日舉辦坣娜的追思會，希望朋友和粉絲們能再次因她而聚，共同緬懷這位曾帶給大家歡樂的歌手。這個消息也讓許多關心坣娜的人有機會向她道別，表達最後的敬意。

