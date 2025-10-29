坣娜瑜珈粉專突發文！生前影片曝：幫痛苦的人們祈禱 大批粉絲湧入哀悼

記者王培驊／綜合報導

玉女歌手坣娜（本名蔡宜樺）驚傳因紅斑性狼瘡舊疾復發，於10月16日離世，享壽59歲。消息曝光後，震驚演藝圈與粉絲圈。她身邊的友人也證實噩耗，哽咽表示：「她真的走了，我點燈的朋友（張光斗）告訴我的，因為他們很熟，可憐的坣娜真的走了。」消息傳出後，坣娜創立的 Tang Yoga「坣瑜伽」臉書粉絲專頁，也在今（29）日最新發文，轉貼她於2020年4月2日上傳至 YouTube 的影片。

影片中，坣娜用希伯來語獻唱祈禱文，文字中寫道：「這首希伯來文是我在3年前學的、內文就是針對祈禱、對所有得到瘟疫與災難痛苦的人們、所給予的祝福與祈禱。在這疫情非常時期，我們不分宗教、單純以得到上天的恩賜與祝福，想以這首祈禱文祝福與給予所有人勇敢的力量、感謝的心，不分國籍不分宗教，祝福祈禱所有人能擁有健康與平安。」

這則貼文曝光後，粉絲紛紛湧入留言區悼念：「解脫回天堂沒病痛折磨了」、「太震驚了，捨不得妳走，謝謝妳為了歌迷開了唯一的一場演唱會」、「妳的好永在我心」、「感謝坣娜老師給了我生命中許多的陪伴與溫暖，希望您能在天上擁有快樂的新生」、「姐姐，願承願再相聚，不論在哪」。

坣娜低調做許多公益。（圖／資料照）

坣娜出道近40年，曾橫跨歌壇、戲劇圈與主持界，以溫柔氣質與深情嗓音走紅，後期因車禍與健康問題淡出演藝圈，投入瑜伽教學與公益活動。她成立「坣娜瑜伽傳愛協會」，免費為癌友與病患開設課程，並長年助養數十名兒童，將愛延續到生命的最後一刻。

