坣娜生前告知「可能沒辦法了」 女歌手悲慟曝最後一通電話
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導
台灣美聲天后坣娜驚傳於10月16日因紅斑性狼瘡舊疾復發逝世，享年59歲。據了解，她生前長期與病魔對抗，始終低調面對病情，直到最後仍在摯愛丈夫的陪伴下安詳離世。
歌手傅薇昨（29）日於社群發文悼念，回憶與坣娜的最後一次通話。她寫道：「今年春，她打給我說，『我記著要請妳喝咖啡的啊～但可能沒辦法了』，聲音十分吃力。那是我們最後的通話，但我好像有點懂。」傅薇感嘆好友一生堅強、認真、優雅又溫柔，並祝福她一路好走。
兩人真摯的友情令不少網友動容，留言區湧入哀悼：「大家永遠記得她的美好」、「腦海裡還有她獨特的笑聲」、「永遠懷念這位美妙的歌后」。
坣娜病逝老公身旁！鄭怡曝「一個月前探病內幕」友哭著走出她家
知名歌手坣娜於本月16日病逝，享年59歲，消息曝光後震驚各界。民歌天后鄭怡今（29）日在臉書發文悼念，悲痛表示：「惡耗來的太快。」她形容坣娜是一位堅強又溫暖的女子，「自己辛苦了大半輩子，當她結婚時很為她高興，終於有人可以好好照顧她了。」沒想到如今卻傳出噩耗，令她萬般不捨。中時新聞網 ・ 1 天前
不只坣娜！「最美周芷若」也因紅斑性狼瘡病逝 國際天后也得過
曾以《奢求》、《自由》等經典歌曲紅遍華語樂壇的女歌手坣娜（唐娜，本名蔡宜樺），驚傳因紅斑性狼瘡舊疾復發，於10月16日病逝，享壽59歲。消息曝光後，震撼整個演藝圈。但其實，演藝圈因此病症逝世藝人不只一人，包括香港女星周海媚因紅斑性狼瘡病逝，台灣諧星山豬則因感冒引發肺炎而離世，他生前也罹患紅斑性狼瘡。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
女性健康殺手紅斑性狼瘡 妳該懂「千面」自體免疫疾病
資深女歌手坣娜今年十月病逝，她生前飽受紅斑性狼瘡所苦，也讓許多人開始關注這個疾病，而紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，最特別的是它幾乎專找女性下手全球9成患者都是女性，特別集中在15到44歲的階段。NOW健康 ・ 1 天前
不是紅斑性狼瘡？坣娜死因驚傳是因「胰臟癌」
最新消息，藝人坣娜因為紅斑性狼瘡過世的消息造成震撼，但目前又傳出她的死因是因為「最難纏的癌」胰臟癌，據《聯合新聞網》的報導，消息是坣娜的友人透露，表示她在2、3年前罹癌，病情惡化相當快，再加上又有紅斑性狼瘡，跟三十多年前車禍釀成的後遺症，身體狀況每況愈下，但她仍樂觀看待人生，跟老公常常親暱地去大安森林公園散步，她接受《聯合報》採訪時曾表示：「我的皮膚都是又破又好、又破又好，很多年了，目前還可以」該位友人對坣娜的身體狀況雖然早有心理準備，但獲知噩耗時仍數度語塞，難過地說：「她真的是很善良的人，人美心也美」。中天新聞網 ・ 23 小時前
59歲坣娜被爆「離開了」！友人悲曝「剛做1事確認」2人最後互動曝
娛樂中心／曾郁雅報導美聲天后坣娜唱紅熱門歌曲〈奢求〉、〈自由〉，氣質外貌、堅強實力獲得不少歌迷喜愛，沒想到坣娜卻突傳出疑似舊疾紅斑性狼瘡復發病逝，享年59歲的震撼情況，另外界都不敢相信天后驟逝，對此就有曾經合作過的音樂人好友田定豐表示不敢相信，更透露他剛剛「還做1事」想確認真相，萬分悲慟的情緒也渲染全場。民視 ・ 1 天前
坣娜與痛變共存才約好再見 田定豐憶幫轉型悲喚入夢
坣娜今（10╱29）驚爆因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲，好友田定豐晚間在臉書表示得知噩耗時震驚到無法相信，望著手上她送的1串手珠出神，感嘆：「幾個月前明明說好要再見的。」太報 ・ 1 天前
坣娜「生前最後對話」曝光！她透露「聲音很吃力」網看完淚崩
娛樂中心／張予柔報導美聲天后坣娜唱紅熱門歌曲〈奢求〉、〈自由〉，氣質外貌、堅強實力獲得不少歌迷喜愛，沒想到坣娜10月16日卻突傳出舊疾紅斑性狼瘡復發病逝，享年59歲。消息曝光後，震驚演藝圈，眾多圈內好友紛紛在社群平台發文悼念，表達對她的哀悼與懷念。傅薇也在得知消息後，透露了兩人最後一次對話的內容，坦言感到相當不捨。民視 ・ 21 小時前
坣娜驟逝享年59歲 傳死因「紅斑性狼瘡.胰臟癌」
曾以奢求、自由等歌曲，走紅歌壇的歌手坣娜，親友證實在16日病逝，享年59歲，也令粉絲萬分不捨。坣娜出道以來橫跨歌唱，影視與主持領域，2000年她因歷經重大車禍跟罹患紅斑性狼瘡後，淡出演藝圈，傳出三年前...華視 ・ 22 小時前
坣娜紅斑性狼瘡發作慘狀無人知 只能戴手套當保護膜
59歲就香消玉殞的坣娜，外型優雅淡定，但其實一生都在接受病痛的考驗，尤其是無法治癒的紅斑性狼瘡一發作，嚴重的時候臉跟身體的皮膚都會裂開，所以她常常戴手套，但並不是為了愛美做造型，而是讓雙手多一層保護膜。坣娜罹患紅斑性狼瘡多年，很少人看過她紅斑性狼瘡發作，臉跟身體的皮膚裂開的慘狀，但她的手機裡卻有不少自由時報 ・ 1 天前
坣娜疑因胰臟癌病逝！郁方曝兩人私下交集 不捨嘆：她高冷又溫暖
女歌手坣娜（原名唐娜）曾以〈奢求〉、〈自由〉等經典歌曲紅遍華語歌壇，29日傳出已於10月16日因胰臟癌病逝，享年59歲，震驚演藝圈。資深藝人郁方30日出席舞台劇《半里長城》笑噴版彩排記者會時，也透露了和坣娜私下交集。中天新聞網 ・ 18 小時前
坣娜胰臟癌病逝！沉默殺手存活率僅13% 5大症狀警訊別忽略
藝人坣娜因胰臟癌過世，引起外界關注這種被稱為「沉默殺手」的癌症。由於胰臟癌早期症狀不明顯，且發病原因複雜，使得患者多在中晚期才確診，治療與康復難度高，5年存活率只有約13%。鏡報 ・ 1 天前
坣娜離世享年59歲 好友鄭怡證實噩耗「在愛她的先生旁過世」
【緯來新聞網】坣娜（原名唐娜）唱紅〈奢求〉、〈自由〉等歌曲，今（29日）傳因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於緯來新聞網 ・ 1 天前
坣娜胰臟癌過世丈夫陪伴身旁 鄭怡憶她「是一個堅強又溫暖的女子」
今（29日）晚傳出坣娜已在10月16日離開人世，死因疑因為紅斑性狼瘡復發，隨後又有消息指出，她實際是因不敵胰臟癌辭世，整個過程相當低調，甚至要求親人不得對外透露，據悉，她最後一刻丈夫薛智偉陪伴在側。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
藝人坣娜病逝享年59歲！罹胰臟癌惡化快速「在愛她的先生身旁過世」
曾以《奢求》、《自由》唱紅大街小巷的資深歌手坣娜（原名蔡宜樺）驚傳離世，據悉她因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日辭世，享壽59歲。消息曝光後，讓演藝圈好友與歌迷震驚不已。坣娜的好友證實死訊，惟對具體病因不願多談。太報 ・ 1 天前
坣娜胰臟癌病逝！《奢求》、《自由》成絕響 傳12月15日舉辦告別式
歌壇傳來令人不捨的消息！以《奢求》、《自由》等歌曲走紅的資深歌手坣娜驚傳因胰臟癌病逝，享年59歲。據傳，坣娜的告別式將於12月15日舉行，家屬低調籌備中。生前勇敢與病魔抗爭的她，一路展現頑強意志，如今離開，讓不少圈內好友與歌迷萬分不捨。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前