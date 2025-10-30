坣娜生前告知「可能沒辦法了」 女歌手悲慟曝最後一通電話

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

台灣美聲天后坣娜驚傳於10月16日因紅斑性狼瘡舊疾復發逝世，享年59歲。據了解，她生前長期與病魔對抗，始終低調面對病情，直到最後仍在摯愛丈夫的陪伴下安詳離世。

歌手傅薇昨（29）日於社群發文悼念，回憶與坣娜的最後一次通話。她寫道：「今年春，她打給我說，『我記著要請妳喝咖啡的啊～但可能沒辦法了』，聲音十分吃力。那是我們最後的通話，但我好像有點懂。」傅薇感嘆好友一生堅強、認真、優雅又溫柔，並祝福她一路好走。

兩人真摯的友情令不少網友動容，留言區湧入哀悼：「大家永遠記得她的美好」、「腦海裡還有她獨特的笑聲」、「永遠懷念這位美妙的歌后」。

