坣娜生前善舉曝光 聞朋友有難立刻賣手飾換錢相救
美聲歌后坣娜今年10月因肺腺癌病逝，享年59歲，讓她的親友留下許多遺憾，其中資深音樂人田定豐近日受訪透露，表示坣娜生前善良、熱心，聞朋友有急用，她立刻變賣自己的手飾幫人，像人間活菩薩，無法相信她已經不在人世。
坣娜生前和先生薛智偉積極推動猶太與台灣文化交流，薛智偉4日透過猶台文化交流協會（JTCA）表示本月14日將在猶太社區中心（JCC大禮堂）舉行主題為「愛與文化的橋樑」追思會。據《壹蘋新聞網》報導，坣娜生前的女性友人透露，之前才和她在JTCA見面，不敢相信再次到JTCA，竟然是為了參加坣娜的追思會。
坣娜去年曾幫田定豐的頌缽療癒線上課程記者會站台，田定豐表示，雖然知道坣娜生病，離世算是解脫，但想到再也無法見她，內心還是很心痛，並表示坣娜生前樂於行善、幫助別人，默默付出做了很多好事，也留下生命的意義，成為一個總是願意手心向下的人。
此外，坣娜過去曾分享對幸福的看法，表示對她而言，一種是自我持續給予、分享給別人，另一種則是和其他人結善緣，相互分享，成立JTCA非營利組織與JCC猶太社區中心是希望讓更多人看到台灣，對於逐漸看到成果相當滿足。而昨JTCA在臉書表示，坣娜的追思會除了親友場，也開放粉絲場，將於12/14下午1時、1時30分開放，採線上報名，即日起完成填表就可以收到入場通知信，一起追悼坣娜的美好。
