坣娜生前最後演唱會「硬撐上台」 製作人洩內幕：她擔心身體狀況
歌手坣娜（原名唐娜）憑藉〈奢求〉〈自由〉等暢銷歌曲，一炮而紅，但傳出本月16日因胰臟癌病逝，享年59歲，突然的消息震驚演藝圈。據了解，坣娜人生最後一次舞台演出時，當時十分緊張，且擔心身體撐不住。
據了解，坣娜在2、3年前就確診胰臟癌，近年也鮮少與親友聚會，臨終前也相當低調，交代親友不得對外透露病情，身邊的朋友雖知她的狀況，但也刻意不追問，讓熟識的朋友聽聞噩耗後難掩悲痛。
台灣演唱會成謝幕之作
事實上，坣娜曾於2021年在台北國際會議中心舉辦「愛是自由 Free to Love」演唱會，而該場演出也成了她的謝幕之作。
據《中國時報》報導，演唱會製作人張曼芸得知噩耗後，直言實在令人難以接受，也坦言坣娜預計2021年開演唱會完，隔年再辦一場，但因各種原因最後並未實現，相當惋惜。如今回想坣娜舉辦演唱會的前後，張曼芸表示當時，坣娜十分緊張，擔心健康狀況可能影響演出，最終以完美的表現震懾全場。
