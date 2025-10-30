坣娜生前熱心公益！與丈夫齊力推廣「猶太文化」聖殿永遠留名
歌手坣娜的離世讓眾多民眾感到不捨，她生前不僅熱心投入公益活動，還與丈夫薛志偉共同在台北市建立猶太教聖殿，推廣猶太文化與台灣的交流。坣娜晚年致力於瑜伽修養，同時為癌症病友免費授課，展現她對社會的關懷。多位圈內好友透過社群媒體表達哀悼之情，監製彭斯民也公開了坣娜生前最後一張未發行的錄音室專輯，讓大家能再次聆聽她溫暖動人的歌聲。
坣娜與丈夫薛志偉婚後在台北市打造了一座猶太教社區中心，當時耗資3600萬元修復外牆，目的是為信教民眾提供一個信仰場所。這座由夫妻倆一手創立的猶太聖殿，白色外牆上可見金色字體刻著坣娜與薛志偉的名字，永久留名紀念。聖殿內部裝潢以溫暖色系為主，設有會堂和博物館，夫妻倆以促進猶太文化與台灣交流為宗旨，積極推廣相關文化活動。
雖然坣娜淡出螢光幕，但她仍持續低調從事公益工作。晚年為了修養身心，坣娜開始練習瑜伽，並將此結合公益事業，為癌症病友提供免費課程。令人惋惜的是，她自己最終也因罹患胰臟癌而離世。值得注意的是，薛志偉的第一任妻子也是因病離世，讓外界相當關心他的身心狀況。
河洛藝文事業有限公司總經理彭斯民在社群媒體上公開了坣娜最後一張未發行錄音室專輯的音檔。他表示，這張唱片的母帶和合約一直保存在他家中，原本計劃找機會與坣娜商量出版事宜，沒想到再也沒有機會了，希望坣娜能夠安息。
坣娜的多位好友也紛紛在社群平台表達哀悼之情。丁曉雯難過表示，與坣娜相識40年，就這麼離別了。鄭怡則說，心中萬般不捨，噩耗來得太快，永遠不會忘記當年坣娜對她的關懷。好友們都敬佩坣娜靠自己一個人撐起人生的堅強精神。由於坣娜希望能以低調方式處理後事，身邊好友也只留下溫暖的文字，希望能夠送她最後一程，祝福她一路好走。
