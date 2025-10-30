坣娜生前苦於紅斑性狼瘡 病友「網紅律師」親吐：我因此洗腎16年

記者施春美／台北報導

「巴毛律師」陳宇安因25歲時確診紅斑狼瘡，腎功能喪失，需長期洗腎維生。（圖／取自「巴毛律師混酥團」）

歌手坣娜16日因胰臟癌辭世，生前曾飽受紅斑性狼瘡所苦。紅斑性狼瘡是自體免疫性疾病中致死率最高者，好發於女性，會攻擊人體5大器官，尤以腎臟最為嚴重。網紅「巴毛律師」陳宇安曾坦言，她自己因25歲時確診紅斑狼瘡，腎功能喪失需長期洗腎。

林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師方耀凡表示，紅斑性狼瘡是因自體免疫失調所引起的疾病，是自體免疫性疾病中致死率最高者，盛行率約2000分之1，好發於年輕女性，女性是男性的9倍，以15~39歲為發病高峰。

廣告 廣告

方耀凡表示，紅斑性狼瘡是全身自體免疫疾病，會侵犯全身眾多組織或器官，尤其是腎、心、肺、血液與神經相關系統，許多患者因腎臟受到嚴重攻擊，而腎衰竭、甚至洗腎。

陳宇安之前就曾在其臉書坦言，她25歲的時候確診紅斑性狼瘡（SLE），也因SLE攻擊腎臟，導致其腎臟失去功能，同年開始固定洗腎。

陳宇安表示，她的律師執照是在她開始洗腎幾年以後才考上，有一陣子她都是白天在高檢當錄事，下班後到圖書館讀書，或在洗腎室一邊洗腎一邊看函授內容。她之前原本不想對外透露自己的病情，因此周圍友人只覺得她不喝酒、少參加晚上聚會、氣色不佳，並不知她的病史。

但陳宇安並不因此對生命感到悲觀。她表示，她在確診紅斑性狼瘡後，反而開始積極運動，跑馬拉松，自己一人去日本、香港等旅遊，因此需要在國外診所自費洗腎。她有時晚上11時洗腎完，接到電話還直接從醫院跑去陪偵。

更多三立新聞網報導

坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險

坣娜胰臟癌逝！研究曝「1病」增加19倍罹癌風險

59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現

59歲坣娜「紅斑性狼瘡」逝！醫嘆：無法治癒 致死率極高

