坣娜生前「消瘦身影」曝光！ 傅薇聽她最後通話：我好像有點懂

1980、1990年代風靡一時的美聲天后坣娜，於10月16日因胰臟癌病逝病逝享年59歲，昨（29日）消息曝光之後，震撼演藝圈。與坣娜同時期出道的歌手傅薇也在臉書發聲，今年春天才與坣娜進行過最後通話。

傅薇臉書發文表示，「今年春，她打給我說，『我記著要請妳喝咖啡的啊，但可能沒辦法了。』」

傅薇回想坣娜當時的聲音已經十分吃力。她不由得感慨，「那是我們最後的通話，但我好像有點懂，堅強認真優雅溫柔。」

財富女神王宥忻也PO出一張與坣娜的合照感慨，「剛剛得知坣娜離開的消息，心中湧起無限感恩與祝福。她曾以愛與奉獻，點亮了許多人的生命。我深深相信，她只是換了一種形式繼續綻放光，願她的靈魂自在飛翔，願所有愛她的人，都能被愛溫柔包裹」。

坣娜出身清苦，14歲便開始打工扶持家計，出道於1986年以《告別臨界》正式踏入歌壇，橫跨影視與音樂領域。她憑電視劇《還君明珠》中「楊虹」一角走紅，並曾代表台灣赴日本參賽奪冠，成為首位獲得國際音樂錄影帶大獎的台灣女歌手。

坣娜於1993年發生嚴重車禍，康復後雖然還一度活躍在演藝圈，但是在2000年之後，還是因為車禍後遺症與其他健康因素淡出，轉而投入瑜伽與公益，成立「坣娜瑜伽傳愛協會」，長期助養非洲兒童與病患，其善行令人敬佩。

2017年她與身價百億的猶太籍丈夫薛智偉結婚，兩人透過媒體界友人介紹相識，婚後共同在台北成立猶太社區中心，包括猶太聖殿、浸禮堂與文物博物館等設施，是台灣首座猶太文化宗教園區。



