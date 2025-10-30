坣娜疑因胰臟癌病逝！郁方曝兩人私下交集 不捨嘆：她高冷又溫暖

女歌手坣娜（原名唐娜）曾以〈奢求〉、〈自由〉等經典歌曲紅遍華語歌壇，29日傳出已於10月16日因胰臟癌病逝，享年59歲，震驚演藝圈。資深藝人郁方30日出席舞台劇《半里長城》笑噴版彩排記者會時，也透露了和坣娜私下交集。

資深藝人郁方30日出席舞台劇《半里長城》笑噴版彩排記者會。（圖／記者 伍映澄 攝）

談及對坣娜對的印象，郁方透露，雖然坣娜只大她5歲，但真的是他們那一代的女神，「我們家庭方面有一點小小的交集，知道她一直是很低調的人。」

她坦言，儘管一直都知道坣娜身體狀況不好，但得知對方死訊仍相當訝異，不捨嘆：「真的時代的眼淚！」郁方也提到，坣娜是個高冷又溫暖的人，「我覺得現在的藝人裡面，比較沒有這樣子特質的人存在，對大家來講是很大的遺憾。」

資深藝人郁方受訪時透露了和坣娜私下交集。（圖／翻攝FB 郁方）

事實上，坣娜死訊在昨天傳出後，一開始傳出她是因紅斑性狼瘡病逝，不過據《聯合新聞網》報導，坣娜友人透露，她在2、3年前罹胰臟癌，病情惡化相當快，再加上又有紅斑性狼瘡，跟三十多年前車禍釀成的後遺症，身體狀況每況愈下。民歌天后鄭怡也在社群媒體上透露，她的其中一位好友常去探望坣娜，上個月前最後一次探望她後，「是哭著離開家門」，令人相當不捨。

坣娜死因傳出疑似是因罹胰臟癌。（圖／翻攝張曼芸臉書）

