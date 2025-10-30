坣娜疑胰臟癌病逝！紅斑性狼瘡＋吸菸、肥胖恐成致命組合

女歌手坣娜疑因胰臟癌病逝，生前飽受車禍後遺症及紅斑性狼瘡所苦。黃軒醫師表示，紅斑性狼瘡會引起全身性慢性發炎，且免疫抑制藥物會降低免疫力；若患者合併代謝異常或胰臟炎，將進一步增加罹癌風險。

女歌手坣娜疑因胰臟癌病逝，生前飽受車禍後遺症及紅斑性狼瘡所苦。（圖／臉書「Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽」）

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書發文指出，全身性紅斑性狼瘡是典型的自體免疫疾病，患者的免疫系統會錯把身體組織當成敵人攻擊，導致全身性慢性發炎，影響多個器官。

近年多項國際研究顯示，紅斑性狼瘡患者的整體罹癌風險增加1.62倍，包括肝癌、肺癌、甲狀腺癌、大腸癌等實體癌，其中胰臟癌風險增加約1.4倍，所有癌症的死亡風險也上升1.52倍。

廣告 廣告

為何紅斑性狼瘡會使癌症風險增加？黃軒表示，胰臟癌的已知風險包含吸菸、肥胖、慢性胰腺炎或第二型糖尿病，因此紅斑性狼瘡患者若合併代謝異常，就會疊加罹癌風險。此外，紅斑性狼瘡造成的慢性發炎，易增加自由基與DNA損傷，再加上治療所需的免疫抑制藥物會削弱免疫力，更易促進腫瘤生成。

黃軒表示，胰臟癌的已知風險包含吸菸、肥胖、慢性胰腺炎或第二型糖尿病。（圖／Photo AC）

黃軒進一步解釋，胰臟癌早期症狀不明顯，患者也可能誤以為是紅斑性狼瘡引起，確診時往往已屬晚期或出現轉移。對於紅斑性狼瘡患者，他建議四大防護措施：在醫師評估下使用「最低有效劑量」免疫抑制治療並規律追蹤；戒菸、限酒、控制體重和血糖，並規律運動。

若出現無故體重驟降、上腹或背部疼痛，或黃膽、油便或血糖失控，應盡快就醫接受影像檢查；由風濕免疫科和消化內科或腫瘤科共同協助管理病情，尤其是有胰臟炎病史或糖尿病者。

延伸閱讀

老Z調查線/前夫吸金30億逃亡 何璦芸靠瑜伽走出陰霾

勘驗結束！黃景茂再稱「明知違法」筆錄不實 柯文哲：司法變政治工具

國軍首見雙胞胎將軍 飛官胡中華、胡志華先後晉升少將