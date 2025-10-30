坣娜疑胰臟癌辭世 醫：胰臟炎患者癌變風險高達19倍
歌手坣娜日前病逝，據知情人士透露，她雖長年飽受重大車禍後遺症及紅斑性狼瘡所苦，但最終疑似是不敵胰臟癌辭世。錢政弘醫師提醒，「甜食、高油、精緻澱粉」是三大高風險食物，而愛吃甜食者屬於胰臟癌的高危險族群。
胰臟癌被醫界稱為「癌王」，其惡性度高。胃腸肝膽科醫師錢政弘曾在《健康晚點名》節目中指出，胰臟癌與高油、高甜及糖分攝取有密切關聯。由於胰臟本身功能是控制血糖及幫助油脂消化吸收，因此糖尿病患者罹患胰臟癌的風險比一般人高出兩倍。
胰臟是再生能力極弱的器官，錢政弘在臉書表示，只要急性發炎一次，胰臟細胞就難以恢復，容易導致癌變。2024年韓國延世大學的研究數據顯示，急性胰臟炎發生後的兩年內，患者出現胰臟癌的機率高達19倍，過了五年才會降至2.7倍，而必須等到十年以上，風險才會降至與一般人相同。
錢政弘強調，胰臟炎患者痊癒後仍需持續追蹤至少兩年以上。針對胰臟癌高危險族群，包括有胰臟炎病史、愛吃甜食、常飲酒、肥胖、糖尿病、膽結石及高血脂患者，他提出五項預防胰臟癌的關鍵措施。
首先是戒菸，這可使胰臟癌風險降低30-50%，避免二手菸同樣重要。其次是避免甜食，因為葡萄糖會增加胰臟的Kras基因突變，誘導胰臟癌形成，日本女性胰臟癌發生率上升與當地甜食文化可能有關。
第三是控制三酸甘油酯，高三酸甘油酯會促使脂肪堆積於胰臟組織，形成「脂肪胰」，引起發炎物質與游離脂肪酸直接損傷細胞DNA。將三酸甘油酯控制在150 mg/dL以下，可降低胰臟炎復發率和胰臟癌風險。
第四是多食用十字花科蔬菜，如花椰菜、白菜、高麗菜等，這類蔬菜能結合膽酸，幫助腸道減少膽酸回收，且富含抗氧化物質，可減少對胰臟和腸道黏膜的傷害。
第五是增加南瓜、胡蘿蔔等食物的攝取，其中的β-胡蘿蔔素能減少促炎性細胞因子產生，緩解慢性胰臟炎，同時作為強效抗氧化劑中和自由基。每週食用五份富含β-胡蘿蔔素的食物，可減少20%罹患胰臟癌的風險。
